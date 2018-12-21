Dünyanın ilk transplant kafa naklini olacak olan adam, aşık olması sonucu bundan vazgeçti.

33 yaşındaki Valery Spiridonov uzunca bir süredir Werdnig-Hoffman hastalığı ile cebelleşiyordu. Yutkunma ve emme zorluğu, rahat hareket edememek, solunum yetmezliği gibi sayısız sorunla yaşayan Spiridonov, yaklaşık 3 yıldır planlanan ameliyattan vazgeçti.

İtalyan nörolog ve cerrah Dr. Canavero ile ameliyatın detayları hakkında 3 yıldır çalışan, Dr. Frankestein lakaplı doktor tarafından uzunca süredir bedenen ve zihnen ameliyata hazırlanan adamın tüm planları alt üst oldu. 33 yaşındaki Spiridonov, geçtiğimiz yıl şu açıklamayı yapmıştı:

"Ne kaybederim ki? Çok büyük bir risk olduğunu ve daha önce hiç yapılmadığını biliyorum. Ancak en ufak bir şansım dahi varsa normal insanlar gibi yürüyebilme şansımı tepemem."

Ancak aşk, bir kez daha çok şeyi değiştirdi. Anstasia Panfilova ile tanışan genç adam, geçtiğimiz aylarda Moskova'da evlendi ve geçtiğimiz haftalarda bir bebekleri dünyaya geldi. Bebeğin, babasının rahatsızlığı ile doğmamış olması ve Valery'nin bunu bir 'mucize' olarak tanımlaması adamın fikrini değiştirdi ve ameliyattan vazgeçildi.

Ameliyatı gerçekleştirecek olan Canavero, Spridonov'un kararından dolayı bir miktar üzüldüğünü ancak hastanın tedaviyi reddetme hakkının kutsal olduğunu belirtti.