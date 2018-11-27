Dünyanın İlk Küresel Drone Standardı Yayınlandı

Drone'lar ile ilgili yasakların ve uygulamaların bölgeden bölgeye değişmesinin çok ciddi bir sorun olduğunun farkında olan ISO, dünyanın ilk küresel drone kullanımı standardı taslağını yayınladı.

Drone’ların bir anda ortaya çıkması ve çok hızlı bir şekilde yaygınlaşması, bölgesel olarak drone kullanımı ile ilgili farklı kuralların ortaya çıkmasına neden oldu. Birleşik Devletler’de görev yapmakta olan bir drone operatörü, Birleşik Krallık’ta farklı, Türkiye’de farklı kurallarla karşı karşıya kalabiliyor ve bu da işini yapmasını engelleyebiliyor.

Uluslararası Standartlar Teşkilâtı ya da kısa adı ile ISO, drone kullanımı konusunda en uygun uygulamayı oluşturmak için ilk küresel drone kullanımı standardı taslağını resmi olarak yayınladı. Söz konusu taslak, havalimanı ve uçuşların yasak olduğu diğer bölgelerde, kişisel gizliliğin tehlikeye girdiği durumlarda, ayrıca veri koruma yasaları, uçuş kaydı ve bakım gibi zorunlulukların yerine getirilmediği durumlardan drone uçurulmasını yasaklıyor.

Söz konusu standart taslağı, 21 Ocak 2019 tarihine kadar halka açık şekilde ‘tartışılacak’. Taslağın 2019 yılı içinde son haline gelmesi ve yine aynı yıl içinde standart olarak kabul edilmesi bekleniyor. Söz konusu standardın kabul edilmesi, küresel ölçekte drone üreticisi ve operatörlerinin hangi kurallara uymaları gerektiğini bilmelerini sağlayacak.

Söz konusu küresel drone kullanımı standardı taslağını bu kadar önemli hale getiren olay ise İngiltere’ye bağlı hava güvenliği kurulunun hava trafiği ile ilgili sorunların neredeyse yarısının drone’lar kaynaklı olduğunu açıklaması oldu. Söz konusu standardın kabul edilmesi ile birlikte üretim ve nitelikler ile ilgili daha fazla standart ortaya çıkacaktır.