Kitle Fonlamasıyla Üretilecek Olan Modüler Kontrolcü: Yaba

Bir İtalyan mühendis, kitle fonlamasıyla üretilecek olan dünyanın ilk modüler kontrolcüsü Yaba’yı tanıttı. USB 3.1’in alternatif modunu kullanan cihaz, I2C protokolünün yanı sıra pek çok farklı protokol için de destek sunuyor.

Bir İtalyan mühendis, IIoT ağ geçidi olarak da kullanılabilecek 'dünyanın ilk açık donanım ve çoklu platform kontrolcüsü' olarak tanımladığı ürünü geliştirmeye yardımcı olmak için geçtiğimiz günlerde bir Indiegogo kitle fonlaması kampanyası başlattı. Giacomo Falcone, kampanya kapsamında Yaba (Yet Another Backplane Architecture) adını verdiği sistemi geliştirmek için 120.000 euro toplamayı umuyor.

Kitle fonlaması girişimi başarılı olursa ilk iki sürüm, 2020 yılının temmuz ayında piyasada olacak. Bu zamandan sonra ise her iki ayda bir yeni modellerin piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

Modüler kontrolcü Yaba, pek çok farklı protokolü destekliyor:

Modüler, açık özellikli kontrolcü ve IIoT ağ geçidi olan Yaba, RPi CM3 tabanlı bir kontrol kartı ve Arduino tabanlı analog ve dijital I/O kartıyla piyasaya sürülecek. Cihazın arkasında bulunan USB 3.1 arka paneli ise LVDS/EtherCAT ve I2C protokolünü destekliyor.

Arduino destekli 'I/O Slave' kartı ve USB 3.1 Gen1 arka paneli ile bağlı 6x cihaz yuvası ile donatılan YABA DesktopBox, USB 3.1’in alternatif modunu kullanmanın yanı sıra I2C protokolüyle birlikte EtherCAT, M-BUS ve diğer fieldbus protokolleri için yüksek hızlı LVDS veri iletimini de destekliyor.

YabaBox’lar, Type-C portları aracılığıyla gönderilen 5 GB/sn USB 3.1 Gen1 standardını sağlayan modüler bir arka panel etrafına inşa edilmiş durumda. USB 3.1 alternatif modunu kullanan kontrolcü, yüksek hızlı SSRTX2 şeridini 100 Mbps hızında çalışan EtherCat/LVDS veri yolu elde etmek kullanıyor.

DesktopBox CPU kontrol kartı, Raspberry Pi CM3 modülünün etrafında 1,2 GHz dört çekirdekli Cortex-A53 Broadcom BCM2837 ve 1 GB LPDDR2'yi bünyesinde barındırıyor. Kart, 10/100 Ethernet ve HDMI portunun yanı sıra USB/I2C arka panel bağlantılarını içeriyor.

Yaba’nın 120 bin euroluk kitle fonlama hedefini aralık ayının ortasına kadar topladığını varsayarsak cihazın 2020'nin temmuz ayında piyasaya sürülebileceğini söylemek mümkün görünüyor.