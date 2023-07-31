Otonom sürüş sistemine sahip bir otomobilin karıştığı ilk ölümlü trafik kazasının davasında nihayet karar çıktı. Cinayetle yargılanan sürücü, denetimli serbestlik yasasından faydalanacak.

Otonom sürüş sistemine sahip otomobiller henüz yaygınlaşmamış olsalar da ABD gibi ülkelerde yıllardır kullanılıyorlar. Hatta popüler taşımacılık platformlarından UBER, ABD'de yıllardır otonom araçlarla taşımacılık hizmeti veriyor. Ancak otonom sürüş sistemlerine sahip olan otomobiller de zaman zaman trafik kazalarına karışıp, insanların yaralanma veya ölümlerine neden olabiliyorlar.

İşte otonom sürüş sistemine sahip bir otomobilin karıştığı ilk ölümlü kaza, 2018 yılında ABD'nin Arizona kentinde meydana gelmişti. UBER'in otonom sürüş sistemine sahip araçlarından birini kiralayan Rafaela Vasquez isimli bir kadın, bisiklet süren birine çarpmış ve ölümüne yol açmıştı. Bu olayla ilgili yıllardır devam eden dava nihayet sonuçlandı.

Otonom sürüş sisteminde sorun olmadığı tespit edilmişti

*Trafik kazasına ait bir görüntü.

Edinilen bilgilere göre Uber'in kullandığı otonom sürüş sistemi, kazadan 5,6 saniye önce ileride bir yaya olduğunu tespit etmişti. Ancak bunun bisikletli olup olmadığı konusunda bir tayin yapamamıştı. Üstelik bisikletlinin yolda olup olmadığı konusunda da sisteme düşen bir uyarı yoktu. Yani Uber'de kullanılan sistem, o kadar da iyi çalışmıyordu. Öte yandan; otonom sürüş sisteminin otomatik fren özelliği de kapalıydı. UBER, frenleme için sürücüye güveniyordu.

UBER, 2020'de mahkemeden çıkan karar ile aklandı. Kazada şirketin ve otonom sürüş sisteminin herhangi bir hatasının olmadığı sonucuna ulaşıldı. Ancak UBER kiralayan kadın için süreç bitmedi. Yıllardır kaza mı cinayet mi diye tartışılan dava, nihayet sonuçlandı. Rafaela Vasquez isimli sürücünün kaza sırasında telefonunda video izliyor olması, olayın cinayet olarak değerlendirilmesine neden oldu. Ancak sürücü, ceza almayacak.

Suçlamaları kabul eden ve mahkeme ile anlaşan sürücü, denetimli serbestlik yasasından faydalandı!

*Rafaela Vasquez'in kazadan hemen önce telefondan video izlediği ana ait bir görüntü.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen son duruşmada trafiği tehlikeye attığını kabul eden ve mahkeme ile anlaşma yoluna giden Vasquez'in denetimli serbestlik yasasından faydalanmasına karar verildi. 3 yıl boyunca gözetim altında tutulacak kadın, bu süreçten sonra eski hayatına dönebilecek.