Dünyanın İlk Özel Ay Aracından Muhteşem Özçekim

Dünya'nın ilk özel Ay’a iniş aracı, yolculuk esnasında arka planda Dünya’nın olduğu bir özçekim yaptı.

Artık Ay'a gitmek ve uzay yolculukları, özel sektörün verdiği hizmetler arasında yer alıyor. NASA bile astronotları taşıması için SpaceX’e ve Boeing’e güveniyor.

Beresheet adlı uzay aracı, İsrail için üretilmiş küçük bir uzay aracı. Aşağı yukarı bulaşık makinesi kadar olan bu araç, 21 Şubat’ta SpaceX’in Falcon 9 roketiyle fırlatıldı.

O günden bu yana Dünya’nın etrafında gittikçe büyüyen daireler çizen araç, bir noktada Ay’ın yörüngesine girecek. Bu olayın nisan ayı başında gerçekleşmesi bekleniyor.

SpaceIL adlı kar amacı gütmeyen kuruluş bu görevin masraflarını karşılarken, araçlarının 37,600 kilometreden çektiği fotoğrafta bütün Dünya yer alıyor. Görüntüde yer alan kıta ise Avustralya.

“Dünya’dan 37600 kilometre mesafede, #Beresheet’in özçekim kamerası #Dünya’nın fotoğrafını çekti. Avustralya açıkça görülüyor! Bu fotoğraf #uzayaracının yavaş döndüğü bir sırada çekildi & ilk kez #Israil bayrağını & ‘am visrael chai’ yazısını görüyoruz.”

Beresheet normalde Google’ın Lunar XPRIZE yarışması için tasarlanan bir araçtı. SpaceIL yarışmanın 5 finalistinden biri olmayı başarmıştı. Yarışma mart ayında bir kazanan olmadan sona ermişti. Google’ın sponsorluktan çekilmesi nedeniyle bir kazanan olmamıştı.

Aracın Ay’a 11 Nisan’da inmesi bekleniyor.