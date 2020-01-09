Dünyanın İlk Peynir Temalı Oteli Açılıyor

Dünya üzerinde farklı zevklere ve farklı ihtiyaçlara hitap eden çok farklı oteller bulunuyor. Bunlar arasında en ilgi çekenleri ise muhtemelen belli bir tema üzerine şekillendirilmiş olan otellerdir. İşte bu tematik otellerin en ilginçlerinden bir tanesi Londra'da açılıyor.

Dünyada farklı temalara sahip birçok otel bulunuyor. Kendine özgü müşterileri bulunan bu tematik oteller arasında buz oteli, hapishane temalı oteller, Hobbit evi temalı oteller bulunuyor. Ancak tematik otellerden en ilginci İngiltere'nin başkenti Londra'da açılıyor.

Dünyanın peynir temalı ilk oteli Londra'da açılıyor. 29 Ocak'ta kapılarını misafirlerine açacak olan otelde peynir temalı mobilyalar, duvar kağıtları, minderler, örtüler bulunacak. Hatta banyosunda peynir esanslı sabunlar bulunacak.

Misafirler, suit otelin devasa peynir tesislerinin önünde selfie çekilebilecekler. Oteldeki yemek seçeneği kendin pişir kendin ye türünde olacağı için otelde birçok peynir temalı yemek pişirme kitapları da olacak. Ayrıca yemeklerini kendileri pişiremeyen misafirler için peynir teslimat servisleri bulunacak.

Otelde kalma süresi sınırlı

Bir apartmanın içerisinde yer alacak olan suit, Cafe Rouge tarafından yeni "cheesy" menüsünü kutlamak için tasarlandı. Ancak otel, faaliyetlerini uzun süre boyunca devam ettirmeyecek ve 6 Şubat tarihinde kapılarını kapatacak.

Otelde kalma süresi de 1 geceyle sınırlandırılmış durumda. Ücretsiz olarak kalınabilecek olan dünyanın ilk peynir temalı otelinde misafirler, restoran zincirine bağışta bulunabilecekler. Cafe Rouge'un pazarlama yöneticisi Jacqueline Fletcher "Biz sürekli olarak müşterilerimizin damak tadını karşılamak istiyoruz ve peynirli yemekler konusunda gerçekten iştahlı olan insanlar olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Peynir sevdalıları için peynir temalı bu oteli kurduklarını dile getiren Jacqueline Fletcher, misafirlerinin kendi kış yemeklerini de deneyebileceklerini söyledi. Peki, siz bu peynir temalı otel hakkında ne düşünüyorsunuz?