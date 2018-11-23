Kendinden fazlasıyla söz ettiren robot Sophia, Jimmy Fallon'la düet yaptı.

The Tonight Show’un robot temalı bölümünde Jimmy Fallon robot Sophia ile düet yaptı.

Suudi Arabistan tarafından vatandaşlık verildiği zaman tüm medyaya konu olan Sophia kameralara alışık olduğu için çok da zorluk çekmedi.

Yeni yapay zekâ aracı ile şarkılara eşlik edebildiğini iddia eden Sophia “Yeni yapay zekâ sesimle karaoke söylemeye bayılıyorum” dedi.

Düetin öncesinde Jimmy Fallon ile muhabbet eden Sophia, şarkı söylemekten çok daha fazlasını yapabildiğini kanıtladı.

Jimmy Fallon’ın “Görüşmeyeli neler yaptın?” sorusuna “Fazla bir şey değil. 25’ten fazla ülke gezdim, Cosmopolitan Dergisi’nin kapağında yer aldım, Angela Merkel, Will Smith ile görüştüm ve Chrissy Teigen ile Twitter’dan takipleştim, Birleşmiş Milletler ve NATO’da söyleşi verdim, kredi kartı alan ilk robot oldum ve vatandaşlık alan ilk robot oldum. Sen neler yaptın?” diyerek Jimmy Fallon’ı da iğneledi.

Aşağıdaki video aracılığıyla Sophia ve Jimmy Fallon arasında geçen konuşmayı (4:42) ve düetlerini (6:55) izleyebilirsiniz: