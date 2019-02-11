Dünyanın İlk Sanatçı Robotunun Sergisi 9 Mayıs'ta Açılacak

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İngiltere merkezli bir sanat mühendisliği firması tarafından tasarlanan, dünyanın ilk sanatçı robotu Ai-Da'nın sergisi 9 Mayıs'ta ziyarete açılacak.

İngiliz sanat mühendisliği şirketi, insanları çizebilme yeteneği olan, yapay zekaya sahip ilk robotu geliştirdiklerini duyurdu. Ai-Da adı verilen Humanoid (insansı) robot, gözünde yer alan bir mikroçip ve elinde bulunan bir kalem sayesinde kendisine poz verenleri çizebiliyor.
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Tasarımcısı Cornwall’a göre Ai-Da, daha önce hiç yapılmamış bir şekilde aşırı gerçekçi portreler çizebiliyor ve bunu gözünde yer alan mikroçip sayesinde gerçekleştiriyor.

İsmini dünyadaki ilk kadın bilgisayar programcısı olan Ada Lovelace’dan adan Ai-Da, eğlence ve iletişim için robotlar yapan Engineered Arts şirketi tarafından tasarlandı. Engineered Arts, Nisan 2018’de Westworld dizisinde tanıtılması için aşırı gerçekçi bir robot da geliştirmişti.

Meller Ai-Da konusunda “Yeni yapay zeka sanat hareketine öncülük ediyor. Ai-Da’yı sunmak konusunda oldukça heyecanlıyız, dünyanın kendi sanatını yaratan ilk profesyonel insansı sanatçısı, ayrıca bir performans sanatçısı” diyor. Meller ayrıca, yapay zeka robotu olarak Ai-Da’nın sanat işlerinin yapay zeka süreci ve algoritmalarında da kullanıldığını dile getiriyor.

“RobotThespian” bir bedene sahip olan Ai-Da’nın geniş hareket kapasitesi bulunuyor, kendisi insanlarla konuşabiliyor ve sorulara da cevap verebiliyor. “Mesmer” olarak adlandırılan bir kafası bulunan insansı robotun oldukça gerçekçi bir silikon derisi, 3 boyutlu olarak tasarlanmış dişleri ve diş eti bulunuyor. Hatta saçları bile var.
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Karışık bir ırka sahip olacak olan Ai-Da’nın bu ay içerisinde tamamlanacak. Kendisinin ilk sergisi olacak olan “Unsecured Fututes” (Güvencesiz Gelecek) Oxford Üniversitesi’nde 9 Mayıs’ta ziyaretçilere açılacak. Ai-Da ayrıca serginin başlangıcında da canlı performans sergileyecek.

Kaynak : https://www.mirror.co.uk/tech/worlds-first-robot-artist-can-13983066
Etiketler: insansı robot, humanoid, ai-da
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