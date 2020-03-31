Ekvador ormanlarının derinliklerinde dünyanın ilk sessiz doğa parkı yer alıyor. Ekvador, şimdi dünyanın ilk sessiz doğa parkına gelecek turistleri bekliyor. Gerçek anlamda kafa dinleyebileceğiniz park, eşsiz bir güzellik sunuyor.

Güney Amerika ülkesi olan Ekvador, dünyanın ilk sessiz doğa parkına sahip. Zabalo Nehri etrafındaki 1 milyon dönümlük alan üzerinde yer alan doğa parkı, modern dünyanın bütün seslerinden uzak bir şekilde ziyaretçilerini bekliyor.

Zabalo Nehri etrafında yer alan dünyanın ilk sessiz doğa parkında ulaşım araçları, evler, enerji hatları ve fabrikalar bulunmuyor. Park, Ekvador’un yerli halkı olan Cofán halkının yaşadığı, gürültülerle dolu bir dünyada sessiz bir alanı vadediyor.

Dünyada sessiz doğa parkları yaratmayı ve korumayı hedefleyen Quiet Parks International’in kurucularından ekolog Gordon Hempton, American Way dergisiyle yaptığı röportajda “Zabalo Nehri yaşayan bir cennettir. Doğanın işleyişini duyabileceğiniz devasa bir biyolojik saatin içinde yürümek gibi dönüştürücü bir deneyim” diyor.

İnsan yapımı şeylerin seslerinin ulaşmadığı çok az yer var. Hatta bu yerlere nadir olarak rastlanabiliyor. Şeysel Adaları’nda yer alan plajlar da modern dünyanın seslerinden uzakta var olmaya devam eden yerler arasında yer alıyor. Adanın hemen hemen yarısı koruma bölgesi ilan edildiği için bölge, sessizliğini korumaya devam edebiliyor.

Zabalo Nehri etrafında yer alan doğa parkı, dünyanın dört bir tarafına sessizliği yaymaya çalışan Quiet Parks International tarafından dünyanın ilk sessiz doğa parkı olarak açıklantı. Quiet Park International kurucularından Hempton, Zabalo Nehri’ni tehlike altındaki sessiz yerler arasında bir alan olarak tanımlıyor.

Zabalo Nehri’nin sessiz bir doğa parkı olarak onaylanması sürecinde bazı testler yapıldı. Yapılan testlerden biri de bölgede birkaç saat sürecek sessizliğin olmasıydı. Zabalo Nehri’nin sessizliği, bu testlerin kolayca geçilmesini sağladı.

Dünyanın ilk sessiz doğa parkı olan Zabalo Nehri’ni yerli Cofán halkı koruyor. Ancak Cofán halkının bu alandaki mücadelesi her geçen gün zayıflıyor. Şu anda bölgede yaşayan Cofán halkının nüfusu 2.000’lerin altına düşmek üzere. Quiet Parks International, Cofán halkının Zabalo Nehri’ni korumak için verdiği mücadelenin desteklenmesi gerektiğini söylüyor.

Dünyanın ilk sessiz doğa parkı Zabalo Nehri'nden görüntüler: