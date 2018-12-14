Birçok yeniliği beraberinde getiren telefon FlexPai ön satışa sunuldu.

Çerçevesiz ekranın ardından katlanan ekranların akıllı telefon endüstrisindeki yeni trend olması bekleniyor. Huawei ve Samsung’un da içinde bulunduğu birçok şirket, önümüzdeki sene katlanabilir telefonlarını satışa sunacaklarını duyurmuştu. Ancak birileri daha erken davranmış gşbş görünüyor.

Resmi açıklamaya göre FlexPai Soft, kullanıcılara sunulan ilk katlanabilir akıllı telefon olacak. 0 ile 180° arasında katlanabilen telefon ile geleneksel telefonlara veda edebilirsiniz.

FlexPai 7,8 inçlik ekranıyla 1920x1440 bir çözünürlüğü kullanıcılarına sunuyor.

Telefonun içerisini incelediğimizde FlexPai’nin gücünü Snapdragon 855’ten aldığını görüyoruz. 8GB’a kadar RAM ve 512GB’a kadar dâhili hafıza da modellerin içerisinde bulunuyor. 16 MP + 20 MP’lik çif kamera ile gelecek olan telefon, 3.800 mAh’lik bir bataryaya da ev sahipliği yapacak. Cihaz, Android 9.0 tabanlı Water OS işletim sistemini kullanacak.

Üç farklı modelle gelecek olan telefonda 6GB RAM + 128GB dâhili depolama, 8GB RAM + 256GB dâhili depolama ve 8GB RAM + 512GB dâhili depolama seçenekleri bulunacak.

Hepimizin cevabını beklediği o nihai soru: Fiyatı ne olacak?

Şu an için ön satışta olan telefonun 6GB RAM + 128GB dâhili depolamaya sahip modeli 1.588 dolar üzerinden satışa sunulurken 8GB RAM + 256GB dâhili depolamaya sahip modeli 1.759 dolarlık fiyatıyla satışa sunuldu.