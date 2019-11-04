Dünyanın İlk Tam Süspansiyonlu Çakıl Bisikleti ile Tanışın

Colorado merkezli Amerikan bisiklet üreticisi Niner Bikes, dünyanın ilk tam süspansiyonlu çakıl bisiklet modeli Magic Carpet Ride’ı (MCR 9 RDO) tanıttı. Dünyanın en büyük bisiklet fuarı olan Eurobike 2019’da görücüye çıkan MCR 9 RDO, çöl gibi kurak alanlarda kullanılmak üzere tasarlandı.

Dağ bisikleti konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Niner Bikes, zorlu şartlar altında yüksek performans vadeden yeni bisiklet modeli Magic Carpet Ride’ı (MCR 9 RDO) tanıttı. İlk kez Almanya’da düzenlenen Eurobike 2019 fuarında tanıtılan bisiklet, dünyanın ilk tam süspansiyonlu çakıl bisikleti unvanını taşıyor.

Sahip olduğu unvandan da anlayacağınız üzere oldukça vahşi görünümlü bir bisiklet olan MCR 9 RDO, dağ bisikletleriyle oldukça benzer bir yapıda; ancak Niner, temelde çöl gibi kurak alanlarda kullanılabilecek bir bisiklet yaratmak istediklerini söylüyor. Dağ bisikletlerinden alışık olduğumuz damla barlı bir bisiklet gidonuna sahip olan model, doğanın zorlu koşulları ile başa çıkabilecek bir mimariye sahip.

Macera tutkunlarının ihtiyaçlarına yanıt veren bir bisiklet olan MCR 9 RDO, karbon fiber malzemeden yapılan gövdesi sayesinde oldukça hafif. Kullanıcılara mobilite anlamda çok daha sağlıklı bir deneyim sunan bisikletin, çelik ve alüminyumdan üretilen iki farklı modeli daha bulunuyor.

Dik geometri mimarisi ve ergonomik uyumu ile çok daha hızlı bir yol tutuşa sahip olan MCR 9 RDO, uzun mesafelerde pedal çeviren sürücülere konforlu ve rahat bir deneyim vadediyor. Dünyanın ilk tam süspansiyonlu çakıl bisikleti hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için BikeRadar tarafından çekilen aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.