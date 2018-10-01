TorrentFreak, 2003 yılında ilk yüklenen Torrent dosyası ile ilgili bilgiler paylaştı. The Fanimatrix isimli torrent dosyası halen indirilebilir durumda.

Limewire ve Napster gibi efsaneleri tarihten silen torrent sistemi, son yıllarda eski popülerliğini yitirmiş durumda. Buna rağmen torrent halen birçok insanın bir şeyler indirmek istediğinde ilk aklına gelen seçenek. Torrent Freak, 2003 yılında yüklenmiş olan The Matrix parodisi filmin 15 yaşına girdiğini açıkladı.

Yeni Zelandalı Sebastian Kai Frost ve arkadaşları tarafından sadece 800 dolara mal edilen filmin boyutu 150 MB.

Frost, o dönemler sunucu ücretlerinin çok pahalı olduğunu belirtiyor. Toplamda 550 dolarlık bir masraf çıktığını görünce başka bir yöntem aramaya başlamış. BitTorrent'ten haberdar olan Frost, daha sonra Linux üzerinden dosyayı yükledi ve 550 dolardan tasarruf etmiş oldu.

Film halen resmi web sitesi üzerinden indirilebilir durumda ve böylece bu nostaljiyi yaşatmaya devam ediyor. Dilerseniz buraya tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz.