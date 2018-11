İlk Tüm Vücut Tarayıcıdan Elde Edilen İnanılmaz Görüntüler

10 yıldan uzun süredir geliştirme aşamasında projede artık sona gelindi. Dünyanın ilk tüm vücut tarayıcısından ilk görüntüler geldi, sonuçlar ise nefes kesici.

Devrim yaratacak olan bu teknoloji şu anda sahip olduğumuz PET (Pozitron Emisyon Tomografi) teknolojilerinden kırk kat daha hızlı ve tek bir tarama ile tüm bedeni üç boyutlu olarak tarayabiliyor.

EXPLORER adlı bu tarayıcı pozitron emisyon tomografi (PET) ve X-ray bilgisayarlı tomografi (CT) taramalarını birleştiriyor. Yıllar süren araştırmanın ardından 2016 yılında ilk prototip üretilmişti. Bu prototip primatlara uygun boyutta yapılmıştı.

UC Davis ve Şangay merkezli United Imaging Healthcare tarafından geliştirilen işbirliğinden doğan cihazda ilk defa insan taraması yapıldı. Sonuçların inanılmaz olduğunu söyleyen üreticiler, icatlarının hem hasta bakımında hem de klinik araştırmalarda bir devrim yaratacağına inanıyor.

UC Davis’in Nükleer Tıp Yöneticisi Ramsey Badawi yaptığı açıklamada detay seviyesinin, özellikle de yeniden yapılandırma işleminin optimizasyonunun ardından inanılmaz hale geldiğini belirtti. Normal bir taramada göremeyeceğimiz detayların bu taramada görülebildiğini söyleyen Badawi, radyo taramasını an be an izlemenin ise insanın aklını başından aldığını söylüyor. O’na göre insanlardan bu kadar iyi veri toplayan başka hiçbir makine yok.

EXPLORER adlı bu tarayıcı ile tüm vücudu 20-30 saniyede taramak mümkün. Ayrıca cihaz şu anda piyasada bulunan tarayıcılardan kırk kat daha hassas. Bu da EXPLORER’in çok daha net görüntüleri çok daha düşük dozda radyasyon ile üretebilen bir cihaz olduğu anlamına geliyor. Cihaz, sahip olduğu yüksek hassasiyet sayesinde normal tarayıcılar ile takip edilemeyen bazı özel moleküler hedeflerin bulunmasını ve takibini de kolaylaştırıyor.

UC Davis Biyomedikal Mühendislik Departmanından Simon Cherry radyasyon dozu, görüntü kalitesi ve uygulama süresinin durumdan duruma değişebildiğini ancak her durumda daha hızlı, daha çabuk ve daha az radyasyona maruz bırakan bir cihaz ürettiklerinin altını çizdi.

Şu anda piyasada var olan tarayıcılarda bir tarama 30-40 dakika kadar sürüyor. Tek bir levhanın hareketiyle parça parça vücut görüntüleri toplanıp birleştirilerek üç boyutlu figür oluşturuluyor. Bu sürecin yavaşlığı ve kısıtlamaları yüzünden de vücutta hareket halinde olan etmenleri takip etmeyi imkansız hale getiriyor. EXPLORER ise bu alanda devrim yapmayı amaçlıyor. Bu araçla bir kişinin kan akışı, glikoza nasıl tepki verdiği gibi biyolojik olaylar anlık olarak izlenebiliyor. Cihazın hala gerçekleştirilmesi gereken testleri var. Piyasaya çıkması biraz daha zaman alacak. Yine de Cherry cihazdan gayet umutlu.

Cihazla ilgili yürütülen çalışmaların sonuçları Chicago’da yapılacak olan Kuzey Amerika Radyologlar Derneği Yıllık Toplantısında duyurulacak.