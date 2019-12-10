Miral ve Warner Bros. dün yaptığı açıklamada, dünyanın ilk Warner Bros. oteli olan WB Abu Dabi'nin 2021 yılında Yas Adası'nda açılacağını duyurdu. Bazı tematik özelliklere sahip olan otel, misafirlerine büyük bir konfor vadediyor.

Dünyanın ilk Warner Bros. oteli, 2021 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan Yas Adası'nda açılacak. Yapımı 112 milyon dolara mal olan otelin inşaatının yüzde 40'ı tamamlandı ve Yas Adası'nda yer alan bir başka eğlence merkezi olan ödüllü Warner Bros. Dünya Abu Dabi tema parkının bitişiğinde yer alıyor.

WB Abu Dabi, Warner Bros.'un geniş kapsamlı film ve televizyon kütüphanesini bünyesinde barındıran modern bir dekorasyona sahip olacak. Ayrıca 8 katta 250'den fazla odadan oluşan otelde, özel WB restoranları, spa merkezi, fitness kulübü ve Yas Adası'nın kendine özgü manzarasına karşı gölgelikli bir teras havuzu gibi imkanlar bulunacak.

Otelde küçük yaşta çocuklar için kapalı ve açık Çocuk Kulübü'nün yanı sıra güvenle girebilecekleri havuzlar gibi çeşitli olanaklar sunulacak. İş seyahatinde olanlar için kaliteli ve uyarlanabilir toplantı odaları ve etkinliklere ev sahipliği yapabilecekleri büyük bir balo salonu olacak.

Warner Bros. Küresel Markalar ve Deneyimler Başkanı Pam Lifford, "Warner Bros. World Abu Dabi'nin başarılı gelişiminin ardından, bölgedeki varlığımızı stüdyonun ilk markalı oteliyle genişletmekten heyecan duyuyoruz. Bu yeni girişim, Warner Bros.'un zengin eğlence mirasını onurlandıracak ve hayranlara en sevdikleri marka ve karakterleri deneyimlemek için eşsiz bir yol sunacak" sözleriyle projenin önemini vurguladı. Önümüzdeki aylarda otelin açılış tarihinin yaklaşmasıyla daha fazla duyuru ve detay ortaya çıkacak.