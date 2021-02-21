Dünyanın İlk %100 Biyodizelle Çalışan Jeneratörü Üretildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün ziyaret ettiği Arken Jeneratör'ün dünyanın ilk %100 biyodizelle çalışan jeneratörünü ürettiğini duyurdu. Prototip olarak üretilen jeneratörün orta vadede ticarileştirilmesi planlanıyor.

Arken Jeneratör'ün İstanbul'da yer alan fabrikasına bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank misafir oldu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Alaaddin Birkan Yüksel, yürüttükleri çalışmalar ve şirketin geleceğe dönük planları hakkında Bakan Varank'a bilgi verdi. Varank, fabrikadaki incelemenin ardından açıklama yaptı.

Bakan Varank, yaptığı açıklamada şirketin kendilerine bir müjde verdiğini belirtti. Bu müjde, Arken Jeneratör'ün dünyanın ilk tamamen biyodizel yakıtlı jeneratörünü üretmiş olması. Henüz prototip olarak üretilen jeneratör, çevreci kaygıları olan sektörlere satılmak üzere pazarlanacak.

Girişim, 3 İTÜ'lü girişimciyle başlatıldı:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Arken Jeneratör'ün kendisine sosyal medyadan ulaştığını, kendilerinden ziyaret isteğinde bulunduklarını belirtti. İsteği geri çevirmediğini açıklayan Bakan, tamamen biyodizel yakıtlı jeneratörle birlikte şirket hakkında da önemli bilgiler paylaştı.

Mustafa Varank, yaptığı açıklamada girişimcilerin gayretiyle ülke ekonomisinin büyüdüğüne dikkat çekerek şirketin 3 İTÜ'lü girişimci tarafından kurulduğunu söyledi. Üç girişimci tarafından kurulan bir girişimin nasıl büyük bir marka haline geldiğini ve fabrikaya dönüştüğünü gördüğünü, gördüklerinden memnun olduğunu da açıklamalarına ekledi.

Arken Jeneratör'ün kısa bir geçmişe sahip olduğunu söyleyen Varank, bu kısa geçmişe rağmen şirketin şu anda 300 kişiyi istihdam ettiğini ifade etti. Ayrıca şirketin cirosunun %50'sini ihracattan elde ettiğini, 72 ülkeye Türkiye'den elektrik jeneratörü satan bir firma olduğunu belirtti.

Tamamen Türk sermayeli olan Arken Jeneratör'ün ürettiği prototip, hayvansal ve bitkisel atıklardan oluşan dizelin geri dönüşüm olarak kullanılması yönteminden faydalanıyor. Ürettikleri jeneratörün patentini alan Arken Jeneratör, orta vadede ürünün prototipini ticarileştirmeyi planlıyor.