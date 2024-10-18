Avrupa Uzay Ajansı, 40.000 yıl önceki manyetik değişimi sesle deneyimlememizi sağlıyor ve bu olayın etkilerini araştırıyor.

Avrupa Uzay Ajansı’nın Swarm uydu misyonu, Dünya’nın manyetik alanının 40,000 yıl önceki tersine dönüşümünü sesle deneyimlememizi sağlıyor.

Uzmanlar, bu olağanüstü olayı doğal seslerle haritalandırarak geçmişte yaşanan manyetik değişimlerin etkilerini anlamaya yönelik önemli veriler sunuyor.

Manyetik alanın zayıflaması ve etkileri

Danimarka Teknik Üniversitesi ve Alman Jeobilim Araştırmaları Merkezi, "Laschamps olayı" olarak bilinen bu durumu, ahşapların gıcırdaması ve çarpışan kayaların sesi gibi doğal seslerle temsil etti. Geçmişte yaşanan bu olay sırasında, Dünya’nın manyetik alanı zayıflayarak kozmik ışınların atmosferimize girmesine neden oldu. Bu süreçte, berylyum-10 izotoplarının seviyeleri iki katına çıkarak iklim üzerindeki olası etkileri gündeme taşıdı.

Araştırmalar, geçmişteki bu tür manyetik olayların gelecekteki olası değişimler için önemli ipuçları sağladığını gösteriyor. Günümüzdeki manyetik alan anormallikleri ise devam etmekte; ancak bu durumun tersine dönüşlerle bağlantılı olup olmadığı hala netlik kazanmış değil.