Türk Hava Yolları'nın sponsor olduğu, dünyadaki sayılı bilimsel etkinliklerden biri olan "THY Science Expo", 2 Mayıs'ta Bursa'da başlayacak. Başarılı olanlara toplam 111 bin lira ödül verilecek olan etkinliğe başvurular başladı.

Türkiye'de ve dünyada önemli bir yere sahip olan ve bu sene 8'incisi düzenlenecek "THY Science Expo 2019", 2 Mayıs'ta tüm genç mucitlere kapılarını açıyor. Bu sene "Endüstri 4.0" konsepti ile düzenlecek olan bilim fuarı, yapıalcak proje yarışmalarında dereceye girenlere büyük ödüller verecek.

THY sponsorluğunda düzenlenen etkinlik, Bursa'da yer alacak. Tüyap fuar alanında düzelenecek olan bu önemli fuarda, "Çocuk Mucitler", "Genç Mucitler", "Usta Mucitler", "İnsansız Hava Araçları", "Drone", "Autodesk 3B Tasarım Mühendislik" ve "Ortaokul Model Planör" kategorilerinde proje yarışmaları düzenlecek. Bu alanlarda dereceye giren kişilere ise toplam 111 bin lira para ödülü dağıtılacak. Aynı zamanda Çocuk Mucitler", "Genç Mucitler" ve "Usta Mucitler" kategorilerinde finale kalan projelere, 500'er lira mansiyon ödülü verilecek.

"THY Science Expo 2019", sadece Bursa veya Türkiye'deki değil dünyanın dört bir yanından gelecek olan bilim severleri ağırlayacak. Ülkemizin tanıtımı için de oldukça pozitif bir organizasyon olan bu fuar ile 100 bin atölye çalışması hedefleniyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın açıklamalarına göre, bilim fuarındaki projeler, yerli ve milli teknolojiye fikir vermesi bakımından da büyük önem arz ediyor.