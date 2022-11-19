Dünyaca Ünlü Şehirlerin Zaman İçinde Geçirdikleri Değişimler

Her şey gibi şehirler de gelişiyor ve değişiyor. Kimisi eskisinden de güzel olurken kimisi daha da kötü bir hal alıyor. Bu içeriğimizde sizler için dünyanın önemli şehirlerinin yıllar içindeki değişimini derledik.

Her gün içinde yaşadığımız şehrin değiştiğini fark etmek oldukça zor bir şey. Ancak bir ya da birkaç yıllığına oradan ayrıldığımız zaman kısa bir sürede bile olsa meydana gelen değişiklikleri hemen fark ederiz.

Muhtemelen bu içeriğimizde değişimlerini derlediğimiz şehirlerin de eski hallerini görmeden hatırlayan insan sayısı çok az olacaktır.

İşte ünlü şehirlerin öncesi ve sonrası:

Balıkçı kasabası olarak kurulan şehir, zamanla petrol krallığına evrildi: Dubai(Birleşik Arap Emirlikleri)

Pearl River Delta (İnci Nehri Deltası), dünyanın ve Çin'in en yoğun kentleşmiş bölgelerinden biridir.

Kumarhane ve eğlence yerleriyle ünlü olan Las Vegas(ABD), kısa sürede çöl kasabasından dünyanın en ünlü şehirlerinden biri oldu.

Dünyanın en ünlü liman kentlerinden biri Şangay(Çin), nüfusunu kısa sürede 3-4 katına çıkardı.

Bir ada ülkesi ve şehir devleti: Singapur

Dünyanın en çok turist ağırlayan şehirlerinden: Londra(İngiltere)

Karnavalı, samba dansı ve futbolcularıyla ünlü şehir: Rio de Janeiro(Brezilya)

37.732.000'lik nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri: Tokyo(Japonya)

San Francisco; yaz sisleri, tramvay hattı ve dik kayaları ile ABD'nin kültür merkezlerinden biridir.

Dünyanın en büyük doğal limanına sahip Sidney(Avustralya).

Bonus: Hızla şehirleşen İstanbul

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