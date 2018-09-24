Dünyanın Veri Merkeziyle Isıtılacak İlk Şehri Kuruluyor

Norveç’in Bergen kenti yakınlarında inşa edilecek yepyeni bir şehrin, dünyanın ilk 'pozitif enerjili' şehri olması planlanıyor.

Lyseparken’da kurulacak olan dünyanın ilk pozitif enerjili şehri, veri merkezi tarafından çevrelenen tam 600 bin metrekarelik bir ofis alanı içerisinde kurulacak. Lyseparken, hem hanelerin hem de işyerlerinin enerji kullanımını veri merkeziyle azaltmanın sağlanacağı bir şehir halinde tasarlanacak.



*Lyseparken planı...

Os Belediyesi adına projeyi yürüten Fredrik Seluissen, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu:

"İlk amacımız yerel ve yenilenebilir kaynaklar kullanarak kendine yetebilen bir şehir inşa etmek. Projenin teorik olarak yapılabileceğine karar verdikten sonra neden daha ileri gitmeyelim diye düşündük. Amacımız 'pozitif enerjili' bir şehir yaratmanın yanında düzgün işleyen bir iş modeli oluşturmak."

Veri merkezinin inşasına henüz başlanmış durumda değil. Bu yıl sonlarına doğru Lyseparken'ın demo projesinin basına tanıtılması bekleniyor. Toplamda 3000 ile 5000 haneye ev sahipliği yapması beklenen, yüzlerce farklı işlerinin de eşlik etmesi beklenen şehrin pilot uygulaması 2021 yılında karşımızda olacak.