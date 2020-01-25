Sundance, bu sene oldukça ilginç bir projeye ev sahipliği yapıyor. Festivalde ön tanıtımını yapan ve Breathe adı verilen proje, Magic Leap Artırılmış Gerçeklik kaskıyla izleyenlerine oldukça farklı bir deneyim vaat ediyor.

Alıp verdiğiniz nefesin çevrenizdeki dünyayı nasıl etkilediğini düşündünüz mü? Siz düşünmediyseniz bile bir başkası düşünmüş ve bunu bir proje haline getirmiş. Premier’ini Sundance’te yapan Breathe’in seslendirmesini Zazie Beetz üstlenmiş.

Breathe’in deneyimlenebilmesi için nefes tespit sensörü takılı olan Magic Leap AR (Artırılmış Gerçeklik) başlığı gerekiyor. Breathe’in yönetmeni Diego Galafassi’nin yaptığı açıklamara göre Breathe, Magic Leap’e biyometrik sensörlerin takıldığı ilk proje. Galafassi, Edgadget’a verdiği röportajda bu proje fikrinin aklına ilk olarak 2018 yılında geldiğini dile getiriyor.

Breathe’in doğuşu

Bir antropologla yaptığı röportaj sonrası bu fikrin aklına geldiğini söyleyen Galafassi, “atmosferdeki hava ve havanın bu ilişkiyi yenilememizi sağlaması hakkında konuşuyorduk. Sürekli olarak nefes alıyoruz, ancak çok nadiren durup bunun hakkında düşünüyoruz ya da nefesimizi algılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Proje, içerisinde bulunduğunuz şehrin hava kalitesi gibi çevreyle ilgili bilgileri de izleyenlerine sunuyor. Dolayısıyla farklı şehirlerde, farklı ülkelerde olan herkes Breathe’i diğerlerinden biraz daha farklı deneyimlemiş olacak.

Galafassi, projesiyle ilgili olarak “proje, doğal dünya ile farklı bir ilişki kurmak ve bu devasa gezegensel sisteme nasıl bağlı olduğumuzu görmek için güçten faydalanmayı, yeni medya olasılıklarını ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini denemekle ilgili” diyor.

Breathe, Sundance Film Festivali’nde gösterildikten birkaç ay sonra Kanada’nın Montreal kentinde deneyimlenebilecek. Galafassi; ekibinin, Avrupa’daki ve ABD’deki farklı enstitülerle bu deneyimin daha fazla kişi tarafından yaşanabilmesi için iletişime geçtiğini de ifade etti.