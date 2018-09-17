Dünyayı Dekore Eden IKEA, Şimdi de Otonom Araç Geliştirecek

Dünyanın en büyük mobilya ve ev dekorasyonu üreticisi IKEA, bu kez hiç de beklemediğimiz bir sektöre gözünü dikmiş durumda: Otonom araçlar.

2005 yılında İsveç'te 20'ye yakın mağazayla hizmete giren IKEA, geride bıraktığımız 13 yılda tam 49 ülkede, 415 mağazayla hizmet vererek adeta bir mobilya devi haline geldi. Ancak IKEA, üretim alanını oldukça marjinal bir sektörle; otonom araçlarla geliştirmek istiyor.

Geçtiğimiz aylarda IKEA, mobilyaların montajını yapan otonom robotunu basına tanıtmıştı. Daha o günlerden, IKEA'nın Space10 ile ortaklaşa bir otonom bir araç geliştirdiği üzerine dedikodular dönmüştü. Anlaşılan o ki İsveçli mobilya devinin planları çok daha büyük.

IKEA'nın inovasyon laboratuvarı Space10'un kurucularından Simon Casperson, Fast Company'nin konuyla ilgili sorularına gönderdiği yanıtta şunu söylüyor:

"Bugün sokaklarımızda dolaşan otonom arabalar artık sadece araba değil. Peki, bir gün IKEA'nın mobilyacılıkta edindiği uzmanlığı, küçük yaşama alanları oluşturmadaki becerisini otonom araçlarla birleştirsek nasıl olurdu?"

Burada IKEA'nın fikrinin devrimsel olmasa da yakın geleceği çok iyi okuduğu bir gerçek. Kendi kendine gidebilen araçlar artık mümkünse, bu araçları konforlu birer yaşama alanı getirme fikri oldukça mantıklı. Yakın gelecekte IKEA'nın hem yaşanabilir evler hem de otonom araçları bir araya getiren fütüristik bir model üzerinde düşündüğünü artık biliyoruz. Bakalım IKEA'nın bu hayali ne zaman gerçeğe dönüşecek.