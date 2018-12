Duracell'in Xbox One Kontrolcüsü ile İlgili İlk Bilgiler

Xbox One için çıkacak olan Duracell kontrolcüsü hakkında birçok detay ortaya çıktı.

Xbox One kullanıcıları, ellerindeki kontrolcüler konusunda biraz daha sadık oluyorlar genelde. Özellikle sınırlı üretim Xbox One kontrolcüsü, sahip olan herkesin kendisine aşık olmasını sağlamayı başardı. Ancak bu kontrolcülerin ortak bir sorunu var ki o da pil ömrü. Her ne kadar bu kontrolcüler çok iyi bir performans sergilese de pil ömrü konusunda hiçbiri tam olarak yeterli değil. İşte bu durumun farkında olan Duracell, özel bir Xbox One kontrolcüsü ile karşımıza çıkıyor.

Duracell'in resmi Twitter hesabından açıkladığı bilgilere göre, bu yeni kontrolcünün pil ömrü oyuncular için çok daha uzun süreleri vadediyor. Performans ve teknik özellikler açısından da diğerlerine kıyasla hiç bir eksisinin olmadığını iddia eden Duracell, oyun sektörüne de bu şekilde ilk adımını attı diyebiliriz.

Her ne kadar raflarda henüz göremesek de tasarım olarak görebildiğimiz Duracell kontrolcüsü, görsel olarak da oldukça çekici gözüküyor. Konfor olarak eli terletmeyen ve yormayan bir donanımsal yapıya sahip olduğu söylenen kontrolcü, tam olarak ne zaman raflardaki yerini alacak henüz bilmiyoruz.

Pil ömrü olarak ise yaklaşık 50 saatlik bir oyun oynama ömrü olduğu söylenen kontrolcü, diğerlerine kıyasla daha uzun süre pil derdi çıkarmayacağını düşündürse de, pilin bir süre sonra performansı nasıl etkilenecek bu konu hakkında bir fikir yürütmek imkansız.