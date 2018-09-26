Durduğu Yerde Moraran Portakalın Gizemi Çözüldü

Yaklaşık iki hafta önce Avustralya’dan gelen bir haberde, bir annenin çocukları için dilimlediği portakalların kendiliğinden mor renge büründükleri söylenmişti. Bu değişime neden olan şey bilim insanları tarafından bile çözülemeyince olay dünya gündemine taşınmıştı. O portakalların neden morardıkları sonunda anlaşıldı.

Avustralya’nın Queensland şehrinde yaşayan bir anne, küçük çocukları için portakal dilimlemişti. Son derece sıradan olan bu eylem, portakalların durdukları yerde mor renge bürünmesiyle tuhaflaştı. Anne portakalları ve dilimlerken kullandığı bıçağı üniversitelerin araştırma merkezlerine götürdü. Bilim insanları yaptıkları ilk incelemelerde sorunun ana kaynağını bulamadılar.

Bundan üç yıl önce, yine Queensland’deki bir okuldaki çocuklar, beslenme çantalarındaki portakalların mor renge büründüklerini görmüşlerdi. Bu olay da bilimsel olarak aydınlatılamamış, bölge halkında paniğe neden olmuştu. Söz konusu portakallar, mor renginden dolayı zehirli olarak nam saldılar. Asıl panik yaratan şey ise portakalların toplanırken ya da satılırken normal gözükmeleri, mor rengi dilindikten sonra almalarıydı.

Queensland Sağlık Kurumu’nun Adli ve Bilimsel Hizmetler laboratuvarında görevli bilim insanları, portakalları yakından inceleme kararı aldılar. Yapılan incelemeler sonucunda yayınlanan rapora göre, renk değişiminin nedeni portakallarda doğal olarak bulunan bileşenlerin demir partikülleri ile teması. Kesilirken kullanılan bıçaklar üzerindeki demir partiküller, portakalın içerisindeki kimyasal bileşiklerle reaksiyona girince renk değişimine neden oluyor.

Araştırmacılara göre portakalların dilindikleri bıçaklar, dilme işleminden önce yakın zamanda bilenmişlerse benzer durumlarla karşılaşılabilir. Bilim insanlarına göre portakallardaki demire bağlı reaksiyon, insan sağlığı açısından sakıncalı değil. Yine de kimse üzerinde demir partikülleri bulunan portakal yemek istemez.

Söz konusu sonuçlar henüz bilimsel ve hakemli bir dergi tarafından yayınlanmamış olsa da dünya kamuoyuna yansıyan bir olay daha aydınlatılmış oldu. Bu sonuca göre bilenen bıçakları iyice temizlemedikten sonra kullanmamız, benzer olaylara neden olabilir. Yine de her gün tükettiğiniz sıradan besinlerde karşılaşmanız muhtemel olan benzer durumları, en yakın sağlık ya da araştırma kuruluşuna bildirmenizi tavsiye ediyoruz.