Savunma Sanayi Başkanlığı, Roketsan AŞ ile Hassas Güdümlü Stand-Off Mühimmatı (SOM) Projesi Seri Üretim Sözleşmesi imzaladı.

Anlaşmaya dair açıklama Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan yazılı olarak yapıldı. İmza töreninde Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile TSK, Roketsan ve TÜBİTAK yetkilileri yer aldı.

Projenin amacı ise TSK'nın ihtiyaç duyacağı, yüksek öneme sahip, sabir ve hareketli kara ve su hedeflerini etkisiz kılmak amacıyla kullanılacak hassas güdümlü stand off mühimmatlarının tedariğini sağlamak.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan çalışmalarda SOM mühimmatlarının farklı konfigürasyonlarda üretimi, bazı alt sistem ve birimlerin millileştirilmesi çalışmaları gerçekleştirilecek. Mühimmatların seri üretimini Roketsan yapacak. Tasarım, geliştirme ve millileştirme çalışmalarını ise TÜBİTAK SAGE yürütecek.