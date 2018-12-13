Oyun oynarken iyi bir performans alıp, cüzdanındaki tüm parayı fareye yatırmak istemeyenler için fiyat-performans konusunda başarılı oyuncu farelerini derledik.

Oyuncu fareleri, genellikle internette ya da mağazada gördüğümüzde ağzımızın sularını akıtan, ancak fiyatıyla da ağız kuruluğuna sebebiyet veren fareler olurlar. Fiyatları 100 liradan 1.500 liraya kadar çıkabilen farelerin arasından hem ucuz hem de iyi performans sergileyen fareleri bulmak fazla kolay değil. Bugün, oyun oynamayı sevenleriniz özel olarak sizi üzmeyecek fareleri listeledik.

Tek bir oyun tarzı üzerine odaklanmamaya çalıştığımız listemizde, her türden oyuncuyu memnun edecek bütçe dostu fareleri derledik ve 200 TL’nin altında kalmaya çalıştık.

Not: 11 Aralık 2018 fiyatları baz alınmıştır, içerik sponsorlu değildir.

5- SteelSeries Rival 100:

Sade tasarımıyla ve hafifliğiyle dikkat çeken fare aynı zamanda tasarımı kadar sade bir yazılıma sahip. Üç adet ekstra tuşa sahip fare tasarım olarak hem sağlak hem de solaklar için uygun görünse de farenin sol tarafında konumlandırılmış tuşlar solak kullanıcılar için pek de pratik olmayacaktır. 2.500 DPI değerine sahip fare, yüksek bir DPI sunmasa da tam olarak ihtiyacınızı karşılayabilir. SteelSeries Rival 100, piyasada 190 TL’den başlayan fiyatlara bulunabiliyor.

Fiyat kaynağı: hepsiburada

4- Logitech G102 Prodigy:

Giriş seviyesinde bulabileceğiniz başarılı farelerden bir diğeri olan G102 Prodigy, fare konusunda kendini kanıtlamış Logitech firmasından geliyor. 6.000 DPI ve 1.000 Hz bildirim oranıyla oyunlarınızı sorunsuz oynamanızı sağlayacak fare, aynı zamanda iki adet ekstra tuşu da yan tarafında bulunduruyor. Piyasada 170 ila 200 TL arasında bulunabilen G102 Prodigy, oyuncuların sıklıkla tercih ettikleri bir model.

Fiyat kaynağı: D&R

3- Logitech G300s:

Hem sağlakları hem de solakları memnun edecek bu fare, FPS oyuncular için mükemmel bir tercih olmasa da üzerinde bulunan tuşlar sayesinde MMO oyuncularının gözdesi niteliğinde. Üzerindeki programlanabilen ekstra altı adet tuşlai istediğiniz birçok ayarı yakalayabilirsiniz. 2.500 DPI değeriyle listedeki diğer fareler kadar hassas olmasa da tam ayarında olduğunu söyleyebiliriz. Piyasada 140 TL’den başlayan fiyatlara bulabileceğiniz farenin ucuz olmasına aldanmayın. Logitech G300s, oyunlarda ihtiyacınız olacak her şeyi uygun bir fiyata size sunabiliyor.

Fiyat kaynağı: hepsiburada

2- Corsair Harpoon:

Corsair Harpoon fiyatına göre fazlasıyla lüks bir hissiyat veriyor. Ergonomik olarak son derece güzel tasarlanmış fare, kolaylıkla alışabileceğiniz bir yazılıma sahip. Ayrıca 250 ila 6.000 DPI aralığında hassasiyet ayarlarına sahip olan fare ile istediğiniz hassasiyeti yakalayabiliyorsunuz. Fiyat performans konusunda son derece başarılı Corsair Harpoon’u piyasada 170 - 200 TL arasında bulmak mümkün.

Fiyat kaynağı: hepsiburada

1- SteelSeries Rival 110

Rival 110, fiyatına göre mükemmel bir performansı bizlere sunuyor. Yaklaşık 87,5 gramlık ağırlığıyla hafif fareleri tercih eden oyuncuların gözdesi olacak fare 7.200 DPI değeriyle istediğiniz hassasiyet ayarını size sunmaya geliyor. Ayrıca iki metrelik kablosuyla bir sorun yaşamayacağınızı söylemekte de fayda var. SteelSeries’in Rival 110 faresini 150 ila 250 lira arasında bulabilirsiniz.

Fiyat kaynağı: n11.com

Rival 110 ile listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu fiyat aralığında oyuncu faresi önerilerinizi ya da gelecek haftalarda görmek istediğiniz donanım listelerini yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, iyi oyunlar :)