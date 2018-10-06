Düşük Miktarlardaki Radyasyon Bizim İçin İyi Olabilir mi?

Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA) pek de iyi bir şekilde kelimelere dökülmemiş tasarısını, düşük dozlardaki radyasyonun yönetmeliğini kaldırmak için sunabilir.

ABD Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yasama Komitesi düşük dozlu radyasyonun kullanımı ile ilgili bir önerge ile karşı karşıya. Toksikolog Edward Calabrese, EPA’nın bu önergesini ilk duyanlardan oldu. Önceki çalışmaları kirleticiler üzerine olsa da en bilindik çalışması radyasyonun kansere sebep olan etkilerinin modellenmesidir. Bunun yanı sıra, federal ajansın radyasyonun hiçbir seviyesinin güvenli olmadığını iddia eden lineer-eşiksiz teoriye (LNT) olan güveninden yakınılmaktaydı.

Bunların hepsini bir yana bırakırsak Calabrese, hormesis’in büyük bir taraftarıydı. Kısa bir özet getirmek gerekirse hormesis, toksik maddelerin düşük konsantrasyonlarında yaşamı devam ettirebilmeyi ve bu maddelere karşı geliştirilen adaptif olguları açıklamak için öne sürülen bir kavramdır. Bu kavram, toksik molekül ve ortam şartlarının hem yaşamı destekleyici hem de yok edici iki zıt etkiye (bifazik etki) sahip olduğunu ifade eder. Bunun en büyük örneğini güneş ışınlarının etkilerinden bahsederek gösterebiliriz. Güneş ışınları az miktarda D vitamini sağlarken yüksek dozlarda kansere yol açabilen DNA bozukluklarına sebep olabilir.

Calabrese’in düşünceleri fazlasıyla tartışmaya açık durumda. Eric J. Hall’ın lineer-eşiksiz teorisine olan destek hala yüksek kurumlarca devam etmekte.

Ancak Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA), Calabrese’in düşüncesini kabul ediyor gibi görünüyor. EPA’nın websitesindeki “Güncel bilim bize her türlü radyasyonun kansere neden olabileceğini söylemektedir” ibaresinin yerini “Radyasyon Güvenliği Uzmanlarına göre 5 ila 10 rem arasındaki radyasyon değerlerinin genellikle sağlığa bir tehdidi yoktur” ibaresi almış durumda.

Gelecekte düşük dozda radyasyonların tedavi amaçlı kullanılıp kullanılmayacağı şu an için bir merak konusu olarak kalsa da Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı’nın yaklaşımından yola çıkarak ileride böyle bir tedavi yöntemini görebileceğimizi tahmin ediyoruz.