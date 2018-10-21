Duyunca Kafayı Yiyeceğiniz 6 Film Hatası

Filmlerde bazen gerçeklik dışına çıkılabiliyor ancak bu kadarı da fazla dedirtecek 6 hata.

İnsanlarla hayvanların dövüştüğü film sahneleri kuşkusuz ilgi uyandırır. Ancak bazen yönetmenler sahneyi daha da ilgi çekici kılmak için bazı şeyler yaparken basit biyolojik kuralları unutabilirler. Aşağıdaki sahneler izlerken nefesimizi kesse de hayvan uzmanlarının tepkisi yalnızca “Abartsaydınız?” olmuştur.

The Revenant

Bir sahnede Hugh Glass rolündeki Leonardo DiCaprio, anne bir ayı tarafından saldırıya uğrar. Kahramanımızın üzerinde zıplayan, pençeleriyle ve dişleriyle derin yaralar açan ayı kahramanımızı deyim yerindeyse moleküllerine ayırır. Yalnızca aklınızda bulunsun diye söylüyoruz: bir ayının çenesi 6000 pascal’dan daha fazla basınç üretir. Yani bilimsel dilden vazgeçip şu şekilde somutlaştırabiliriz: sizi ısırmaya çalışan bir ayının ağzında sosisten farkınız kalmaz. Pençeleri yaklaşık 13 santimdir ve ağırlıkları yaklaşık 350 kilogramdır. Kısacası böyle bir dövüşten sağ çıkarsanız herhangi bir nükleer saldırı durumunda da endişe etmenize gerek yok.

İlginç olan başka bir şey daha! Ayı, ana karakterimiz yavrularına karşı bir tehdit oluşturduğu için ona saldırıyor. Anne bir ayı için yavrularını korumaktan daha önemli bir şey yoktur ancak bu anne ayı ocakta yemeğini unutmuş olacak ki bir anda kahramanımızı bırakmaya karar veriyor.

Bu filmdeki son hata ise başka bir sahnede Glass'ın ıslak kıyafetlerini çıkartıp ısınmak için bir atın içine girmesi. Bu yöntem çoğu askerin savaşlarda kullandığı bir yöntemdir ancak bizim karakterimiz bütün geceyi orada geçiriyor. Her yerde kar olduğu için dışarıdaki hava sıcaklığının sıfırdan daha düşük olduğunu düşünüyoruz. Yani bu atın cesedinin bir iki saat içerisinde donacağı anlamına geliyor. Yani bu olay gerçekte yaşanmış olsaydı kahramanımız sabaha kadar buz tutardı.

Alpha

Bu filmde bir çocukla bir kurdun arkadaşlığı anlatılıyor. Film çok hoşumuza gitse de bariz hatalar bulunuyor.

Başlangıçta çocuk ve bir bufalo arasında bir kavga oluyor. Aslında tam da kavga sayılmaz çünkü yalnızca hayvan çocuğa saldırıyor ve gerçekte böyle bir şey olsaydı şunu söyleyebiliriz ki çocuğu filmin ilerleyen sahnelerinde göremezdiniz. Saldırının son sahnesinde çocuk bir taştan aşağı düşüyor ancak yalnızca kalçası çıkıyor.

İkinci bir hata olarak kurdun davranışları gözümüze çarptı çünkü kurdun davranışları gayet ilginç. Sakatlığı çok ciddi görünmese de sürüsünü takip etmek yerine bir yabancıyla kalmayı tercih ediyor.

Son hatamız da kurdun görünüşü hakkında. Çünkü mantıklı düşünürsek büyük bir sorun. Filmde devasa mamutları ve kılıç dişli kaplanları görüyoruz ancak kurtlar gayet modern görünüyorlar ve boyutları da bir köpeğin boyutundan çok da fazla değil. Bu kadar devasa hayvanın arasında nasıl hayatta kaldılar merak ediyoruz.