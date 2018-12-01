Durduk Yere Bilgi Dağarcığınızı Genişletecek 10 İlginç Bilgi

Genel kültür seviyenizi arttıracak yeni bir bilgi listesine hoş geldiniz. Bugün kısa süreli hafıza kayıplarından, sessize alınmayan akıllı telefonlara kadar pek çok şey var.

Bilgi, hayatımızın pek çok evresinde işimize yaratan su ve ekmek gibi bir ihtiyaç. Yeryüzünde bildiğimiz kadar yaşar, bildiklerimizi uyguladığımız kadar hatırlanırız. Bugün sizin için pek çok konuda oldukça ilginç gelecek farklı bilgiler listeledik. Not: Her maddenin altında, ilgili bilginin kaynağı yer almaktadır. 10. Kapılardan geçmek, kısa süreli hafıza kayıplarına neden olabilir. Bir odaya girdiğinizde, neden oraya geldiğinizi unutmanızın sebebi de budur: Kaynak: BBC 9. NASA, 3B yazıcılar sayesinde Uzay İstasyonu’nda astronotların ihtiyaç duydukları aletleri üretiyor. Bu aletlerin teknik detayları yazıcıya e-posta yoluyla ulaşıyor. Yani insanlar uzaya mail gönderip 3B çıktı alıyorlar: Kaynak: NASA 8. Japonya ve Güney Kore’de satılan telefonlar kamerayı kullanırken sessize alınamazlar. Bunun sebebi, insanların gizlice fotoğraf çekmelerini önlemektir: Kaynak: Engadget 7. Neredeyse tüm dünyanın tanıdığı ve “Bir hayalim var” isimli konuşmasıyla tarihe geçen Martin Luther King, hitabet dersini sınır notundan bir not fazla alarak (C+) geçmişti: Kaynak: Failure The Book 6. Dünya üzerinde düşman kuvvetler tarafından vurulan ilk yolcu uçağında 14 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı uçak onarılıp tekrar görevine devam etti. İki yıl sonra, düşman kuvvetler tarafından vurulan tarihteki üçüncü yolcu uçağı oldu: Kaynak: Rare Newspapers 5. Dünya üzerindeki en kötü kokan madde "Thioacetone" olarak biliniyor. 1967 yılında, bir deney tüpü kadar "thioacetone" yere düşürülüp kırıldığında, düşen yerin 180 metre çapındaki herkes etkilenmiş, hatta kusmuştu: Kaynak: Science Translational Medicine 4. Bir araba kazasından tek bir çatlak dahi almadan çıkmanıza sebep olacak bir mutasyona sahibiz. Aynı mutasyon nedeniyle kemikleriniz sekiz kat daha yoğun hale gelebilir. Bu nedenle kemikleriniz fazla yoğun oluğu için yüzmeniz güçleşir: Kaynak: The Scientist 3. Sony, 1998 yılında gece görüş özelliği bulunan bir kamerayı piyasaya sürdü. Bir süre sonra gece modu özelliğinin kıyafetlerin içini gösterdiği öğrenilince Sony kameralarını geri toplamak zorunda kaldı: Kaynak: News.com 2. Vücudumuzdaki DNA’lar uç uca eklenerek birleştirilseydi Dünya’dan Pluto’ya 17 kez gidip gelebilirdi: Kaynak: Steemit.com 1. 2014 yılında Red Bull’a yalan reklam suçlamalarıyla dava açıldı. Davayı açan adam 10 yıldır Red Bull içtiğini ve ne kanatlarının çıktığını ne de zekâsının geliştiğini belirtti. 13 milyon dolar değerindeki davayı Red Bull kaybetti: Kaynak: Telegraph Birbirinden tuhaf bilgilerin yer aldığı listelerimiz devam edecek. detaylar için takipte kalmaya devam edin.

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