Düz Dünyacılar da İklim Değişikliğine İnanıyor

Düz Dünya Topluluğu'nu duymuşsunuzdur. Topluluk, bu sefer beklenmedik bir açıklama ile karşımızda.

Düz dünyacılar genellikle bilimsel konularda söz sahibi kabul edilmez. Bu, kısmen onların Dünya'nın düz olduğuna inanmalarının bir sonucuyken, kısmen de araştırıp geliştirilmesi yüzyıllar süren bilgilere karşı çıkmalarının sonucu. Bu durumdan yola çıkarak düz dünyacıların iklim değişikliği ve küresel ısınmaya da inanmadığını düşünebilirsiniz. Ancak öyle görünmüyor.

Düz Dünya Topluluğu (orijinal adlarıyla Flat Earth Society), evrenin "gerçek" gizemlerini ortaya çıkarmaya ve Dünya'nın düz olup yuvarlak Dünya "teorisinin" sadece bir aldatmacadan ibaret olduğunu kanıtlamaya çalışan çevrimiçi bir topluluk.

Geçtiğimiz günlerde bir kişi tarafından topluluğun resmi Twitter hesabına "Siz iklim değişikliğine inanıyor musunuz?" sorusu soruldu. FES (Flat Earth Society) hesabı da "Kesinlikle. Arkasında çok fazla kesin kanıt bulunan bir şeyi sorgulamak çok sorumsuzca olurdu. Bu durum da bizi tür olarak doğrudan etkilerdi." şeklinde cevap verdi.

Bu tweet, sosyal medya platformu Reddit'te viral oldu. Birçok kişi böyle bir topluluğun "kesin kanıtlar" gibi bir sözü kullanmasının çok ironik olduğunu söylerken, bazıları da küresel ısınmanın, Dünya'nın yuvarlak olması gibi tartışılamayacak bir şey olmadığını belirtti.

Bir Reddit kullanıcısı, "Dünya'nın düz olmasına inanmaları umrumda değil, bu kimseye zarar vermiyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliği ise, herkese zarar veriyor." dedi. Başka bir kullanıcı ise bunun dikkat çekmek için yapılan bir reklamdan başka bir şey olmadığını söyledi.