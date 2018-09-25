Düz Dünyacılar, Kanıt Bulmak İçin Güney Kutbu'na Gidiyor

Kendilerine uygun bir isim bulan, Dünya’nın düz olduğuna canıgönülden inanan bir grup insan, bu inançlarına ilişkin somut bir kanıt bulmak adına Dünya’nın “kenarına”, önümüzdeki hafta sonu yolculuk yapacaklar.

Düz Dünya inancı, son yıllarda artan bir popülariteye sahip olmaya başladı. Birileri, NASA ve ESA gibi uzay ajanslarından tutun, asırlardır yapılan bilimsel birikimi reddediyor. İnternet destekli Orta Çağ inancının yaygınlaşması bilim insanlarını endişeye düşürse de son derece ilginç eylemlerle karşılaşıyoruz.

Kendilerine Project Edge (Kenar Projesi) adını veren bir grup Düz Dünyacı, gezegenimizin bir kenarı olduğu düşüncesiyle yolculuk hazırlıklarına başladı. Ekip sosyal medyadan yolculuklarının detaylarını aktarma kararı aldı. Ayrıca gönüllüler için de bir çağrı yayınlayarak destek beklediklerini açıkladılar.

Eski Yunan ve eski Mısır matematikçileri, o dönemlerde roketlere ve uydulara sahip olmadıkları için Dünya’nın küresel bir şekle sahip olduğunu çok basit bir yolla kanıtlamışlardı. Onların kutuplara kadar gitmelerine gerek yoktu, kendi gölgelerine bakarak, uzunluklarını ve gün içerisindeki hareketlerini hesaplayarak bugünün sonuçlarına ulaşmayı başardılar. Şimdi, onlardan belki de 2000 yıl sonra bazı insanlar Dünya’nın kenarına gitmeye heveslendi çünkü matematik biraz zor geldi.

Düz Dünyacılara göre Dünya’nın kenarında buzullar var. Tepsi şeklinde olan tanımlamalarında Kuzey Kutbu ortada yer alıyor. Dünya’nın kenarı olarak gördükleri dairesel buzullar ise aslında Güney Kutbu, yani Antarktika. Hevesli dostlarımız ise yolculuklarında Antarktika’ya gitmeyi ve gezegenin kenarına ulaşmayı umut ediyorlar. Anladığımız kadarıyla bu iş için paraları da var. Hatta Antarktika’da, Dünya’nın en soğuk yerinde, insanların şehirleşemediği bir bölgede araba kullanmak istiyorlar.

Ekibin lideri gibi görünen Desmond Walsh, Facebook sayfasından seferberlik başlatmış durumdaydı fakat Facebook profiline ve yüklediği videoya ulaşılamıyor. Binlerce kişiye ulaşan çağrı videosu YouTube'a da yüklenmiş durumda:

Umarız Antarktika’ya, hiçbir ülkenin sınırları içerisinde olmayan, sadece bilimsel araştırmalar için ziyaret edilebilen kıtaya ulaşabilir, Pasifik'e ulaşıp kiraladıkları tekneyle Kuzey Kutbu’na kadar yolculuk yaparlar. Eğer etrafınızda Dünya’nın düz olduğuna inanan insanlar varsa, onların görebilmeleri için Project Edge ekibinin neler yaşadığını aktarmaya devam edeceğiz, takipte kalın.