Rolls Royce sadece lüks otomobiller üretmiyor. Şirketin ürünleri arasında jet motorları da var. Jet motorlarının bakımı için ise bu sevimli robotları geliştiriyorlar.

Rolls Royce denince insanın aklına gelen ilk şey robot değil ancak İngiliz devi oldukça gelişmiş bir mühendislik departmanına sahip ve bir yandan da kendileri için robotlar geliştiriyorlar. Şirketin temmuz ayında yaptığı duyuruda, jet motorlarında girilmesi çok zor olan yerlerde yapılacak tamir işlemleri için geliştirilen, hamam böceği benzeri robotlar tanıtılmıştı.

Harvard’dan bir ekip, Rolls Royce için yeni bir mikro robot üretti. Bu yeni robot, böcekten çok sürüngenlere benziyor. Bu robotlar da hamam böceği robotlar gibi mühendislerin erişiminin zor olduğu noktalarda tamirat işlemleri için kullanılacak.

HAMR-E (Harvard Ambulatory Micro Robot with Electroadhesion) olarak adlandırılan bu robot, herhangi bir yüzeye herhangi bir doğrultuda tırmanabiliyor. Buna ters olarak gidebilmek de dahil.

Perşembe günü Science Robotics’de yayımlanan makalede robotun genel yapısı da anlatıldı. Esnek ayak pedlerine sahip olan robotun sevimli yürüyüşü, özel geliştirilen yürüyüş algoritmasından kaynaklanıyor. Ayaklarındaki elektrik alanını kullanarak yüzeylere yapışan bu robot, düşmemesi için aynı anda en fazla bir ayağı havada olacak şekilde yürümeye programlandı.

Özel tasarlanmış eklemler ise robotun serbestçe hareket edebilmesini ve vücudunu döndürebilmesini sağlıyor.

Minik robot, HAMR-E testlerde aralıksız olarak yüzden fazla adım atabildi ve bir jet motorunun eğimli iç yüzeyinde yürümeyi başardı. Araştırmacıların bir sonraki amacı, robotun üstüne çevresini algılamasını sağlayabilecek alıcılar ve elektronik aletler yerleştirmek olacak. Araştırmacılar ayrıca robotun iletken olmayan yüzeylerde de yürüyebilmesini sağlamayı planlıyorlar.

Araştırmacılardan Sebastien de Rivaz, üç boyutlu düzlemde hareket edebilen robotların yeni bir dünyanın kapılarını açtığını belirterek, ileride bu robotlar sayesinde büyük motorlardaki erişimi zor yerlerin kontrol edilebileceğini söylüyor. Böylelikle hem zamandan ve paradan tasarruf edilecek, hem de makineler daha güvenli hale gelecek.