iPhone Xs Max, En İyi 2. Akıllı Telefon Kamerasına Sahip

Akıllı telefonların kamera performansını inceleyen ve puanlayan DxOMark, iPhone Xs Max'in 'mükemmele yakın' bir kamerası olduğuna hükmetti. Peki, birinci sırada kim var?

Hem fiyatı hem de yeterli inovasyonu sunmayışıyla eleştirebileceğimiz yeni iPhone Xs ve Xs Max'in, 'Sezar'ın hakkı Sezar'a' dercesine övülesi önemli bir özelliği var: Arka kamerasının harika oluşu. DxOMark, iPhone'un arka kamerasına dair benchmark değerlerini yayınladı.

DxOMark'a Göre En İyi Arka Kameraya Sahip Telefonlar

Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz üzere iPhone Xs Max, yapılan listede tek bir telefona geçildi: Huawei P20 Pro. Apple, geçtiğimiz günlerde batarya performansı yönünden gerisinde kaldığı rakibini bir kez daha geçmeyi başaramadı.

Apple iPhone Xs Max'in Detaylı Benchmark Değerleri

iPhone X - 'Backlit' Tekniği İle Çekilmiş Fotoğraf

iPhone Xs Max - 'Backlit' Tekniği İle Çekilmiş Fotoğraf

DxOMark'a göre özellikle ışık ayarlamasında iPhone Xs Max, kardeşi iPhone X'a göre mükemmele yakın bir performans gösteriyor. Buna karşın halen en büyük rakibi Huawei P20 Pro'nun gerisinde. Puanlama yapılırken yaklaşık 15.000 fotoğrafın tek tek mühendislerce incelendiğini belirtelim.

Son olarak karşınızda DxOMark tarafından çekilen, 1080p - 60 FPS bir iPhone Xs Max performansı: