Sürekli yeni özelliklerle gündeme gelen e-Devlet'ten iki yeni uygulama daha geldi. Bugün itibarı ile e-Devlet kullanıcılarına gönderilen e-posta ile müdejelenen iki yeni hizmet şu şekilde:
- Sürücü Belgesi Başvuru Durumu Sorgulama
- Pasaport Başvuru Durumu Sorgulama
Artık ehliyet almayı bekleyen şoför adayları ve yurtdışına çıkmak için pasaport bekleyen vatandaşlar, resmi dairelere gitmek durumunda kalmadan kontrollerini evden sağlayabilecekler. Tek ihtiyaç PTT'den alınan bir e-Devlet şifresi.
Sürücü Belgesi Başvuru Durumu Sorgulama için buraya, Pasaport Başvuru Durumu Sorgulama için buraya tıklayabilirsiniz.