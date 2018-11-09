e-Devlet üzerinden ortaya çıkan bilgiye göre e-Devlet'ten hayatı kolaylaştıracak iki yeni uygulama daha devreye giriyor.

Sürekli yeni özelliklerle gündeme gelen e-Devlet'ten iki yeni uygulama daha geldi. Bugün itibarı ile e-Devlet kullanıcılarına gönderilen e-posta ile müdejelenen iki yeni hizmet şu şekilde:

Sürücü Belgesi Başvuru Durumu Sorgulama

Pasaport Başvuru Durumu Sorgulama

Artık ehliyet almayı bekleyen şoför adayları ve yurtdışına çıkmak için pasaport bekleyen vatandaşlar, resmi dairelere gitmek durumunda kalmadan kontrollerini evden sağlayabilecekler. Tek ihtiyaç PTT'den alınan bir e-Devlet şifresi.

Sürücü Belgesi Başvuru Durumu Sorgulama için buraya, Pasaport Başvuru Durumu Sorgulama için buraya tıklayabilirsiniz.