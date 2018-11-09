e-Devlet Büyüyor: İki Yeni Uygulama Daha Devreye Girdi

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e-Devlet üzerinden ortaya çıkan bilgiye göre e-Devlet'ten hayatı kolaylaştıracak iki yeni uygulama daha devreye giriyor.

Sürekli yeni özelliklerle gündeme gelen e-Devlet'ten iki yeni uygulama daha geldi. Bugün itibarı ile e-Devlet kullanıcılarına gönderilen e-posta ile müdejelenen iki yeni hizmet şu şekilde:

  • Sürücü Belgesi Başvuru Durumu Sorgulama
  • Pasaport Başvuru Durumu Sorgulama

Artık ehliyet almayı bekleyen şoför adayları ve yurtdışına çıkmak için pasaport bekleyen vatandaşlar, resmi dairelere gitmek durumunda kalmadan kontrollerini evden sağlayabilecekler. Tek ihtiyaç PTT'den alınan bir e-Devlet şifresi.

Sürücü Belgesi Başvuru Durumu Sorgulama için buraya, Pasaport Başvuru Durumu Sorgulama için buraya tıklayabilirsiniz.
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Kaynak : https://www.aydinlik.com.tr/e-devlet-te-2-yeni-uygulama-turkiye-kasim-2018
Etiketler: e-devlet
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