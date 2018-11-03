e -Devlet’e Bol Kitaplı Yenilik: Halk Kütüphanesi Eklendi

e - Devlet, bundan sonra kitap kurtlarının yuvası haline gelecek. Portal, vatandaşların halk kütüphanesine erişmesini sağlayacak.

Sürekli yeni özelliklerle daha işlevsel hale gelen e-Devlet, gücüne güç katmaya devam ediyor. Daha önce alt - üst soyağacı ile gündeme gelen e-Devlet, sonrasında yeni projelere imza atarak Türk halkının beğenisini kazanmıştı. Devletin internetteki kapısı, aldığı yeni güncelleme ile bir kez daha övgü alacak gibi duruyor. Bundan sonra e - Devlet üzerinden halk kütüphanesine ulaşabileceksiniz.

e-Devlet kapısı üzerinden ya da “Kütüphanem Cepte” mobil uygulamasına girip e - Devlet portalına bağlanarak halk kütüphanesine internet üzerinden erişebileceksiniz. Buradan “e - Üyelik yapabilecek, e - kitaplara erişebilecek ve aldığınız kitabın süresine uzatabileceksiniz. Akıllı telefonlarımız başta olmak üzere elektronik cihazlardan kitap okumayı çok daha işlevsel bir hale getirecek bu yeni uygulama, 7’den 77’ye milyonlarca vatandaşımızın halk kütüphanesinin arşivindeki kitaplardan yararlanmasını sağlayacak.

e-Devlet üzerinden halk kütüphanelerine üyelik almak için vesikalık fotoğraf, iletişim bilgileriniz, üye olmak istediğiniz kütüphane bilgilerini girdikten sonra başvurunuzu yapabilirsiniz. Üye olduktan sonra kullanıcılara tek seferde en fazla 3 kitap verilmektedir. Ayrıca ödünç verilen kitapların 15 gün içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir. Fiziksel kitaplar dışında dijital kitaplara da rahatlıkla ulaşabilirsiniz.