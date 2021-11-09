İlk olarak 15 Eylül 2020’de hayata geçirilen e-Duruşma hizmeti, bugünden itibaren 81 ilde hizmete girdi. Avukatlar, hizmet sayesinde duruşmalara uzaktan katılabiliyorlar.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sabah saatlerinde Twitter’dan yaptığı paylaşımla ülkemizde hizmete girecek yeni bir hizmeti duyurdu. e-Duruşma isimli yeni hizmet sayesinde duruşmalara artık sesli ve görüntülü olarak katılınabilecek. Hizmet, bugün itibariyle 81 ilde uygulanmaya başladı.

Bakanlık mühendislerince geliştirildiği aktarılan e-Duruşma, avukatların 1.400 hukuk mahkemesine bağlanmalarını sağlayabiliyor. Bu sayede avukatlar, özellikle zamandan büyük tasarruf sağlıyorlar. e-Duruşma, 15 Eylül 2020’de hayata geçirilmiş ve ekim ayının başına kadar toplamda 25 bin 705 duruşmaya ev sahipliği yapmıştı.

Hizmetten nasıl faydalanılıyor?

Uygulamayı kullanmak isteyen avukatlar, ilk olarak UYAP Avukat Portalı’ndan duruşmalarını sorguluyorlar ve gerekçelerini yazarak e-Duruşma talebi gönderiyorlar. Hâkimin sistem üzerinden talebi kabul etmesi halinde avukat, duruşmaya video konferans ile bağlanabiliyor. e-Duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale getirmesiyle başlıyor.