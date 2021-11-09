Mahkemeleri Dijital Ortama Taşıyan e-Duruşma, 81 İlde Hizmete Girdi

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İlk olarak 15 Eylül 2020’de hayata geçirilen e-Duruşma hizmeti, bugünden itibaren 81 ilde hizmete girdi. Avukatlar, hizmet sayesinde duruşmalara uzaktan katılabiliyorlar.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sabah saatlerinde Twitter’dan yaptığı paylaşımla ülkemizde hizmete girecek yeni bir hizmeti duyurdu. e-Duruşma isimli yeni hizmet sayesinde duruşmalara artık sesli ve görüntülü olarak katılınabilecek. Hizmet, bugün itibariyle 81 ilde uygulanmaya başladı.

Bakanlık mühendislerince geliştirildiği aktarılan e-Duruşma, avukatların 1.400 hukuk mahkemesine bağlanmalarını sağlayabiliyor. Bu sayede avukatlar, özellikle zamandan büyük tasarruf sağlıyorlar. e-Duruşma, 15 Eylül 2020’de hayata geçirilmiş ve ekim ayının başına kadar toplamda 25 bin 705 duruşmaya ev sahipliği yapmıştı.

Hizmetten nasıl faydalanılıyor?

e duruşma
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Uygulamayı kullanmak isteyen avukatlar, ilk olarak UYAP Avukat Portalı’ndan duruşmalarını sorguluyorlar ve gerekçelerini yazarak e-Duruşma talebi gönderiyorlar. Hâkimin sistem üzerinden talebi kabul etmesi halinde avukat, duruşmaya video konferans ile bağlanabiliyor. e-Duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale getirmesiyle başlıyor.

Kaynak : https://tr.sputniknews.com/20211109/e-durusma-uygulamasi-81-ilde-basladi-1050615964.html
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