Boğaziçi Üniversitesi’nin iki öğrenci kulübü olan Yöneylem Araştırma Kulübü (BÜYAK) ve Bilişim Kulübü (COMPEC), e-Founder Dijital Girişimcilik Zirvesi ve Yarışması’nı düzenliyor. İnternet ile iç içe yaşayan bir nesli girişimci yapmak için tasarlanmış e-Founder yolculuğu, pek çok parçadan oluşuyor.

İş Bankası Workup ana sponsorluğunda 21 Ekim 2018’de düzenlenen ilk ve tek dijital girişimcilik zirvesi olan e-Founder, “Sosyal Etki Paneli”, "Teknolojinin Gücü Paneli", "Girişimcilik Programı Paneli" ve ilham verici konuşmaların yanı sıra case çalışmalarının, workshopların ve networking alanlarının da bulunduğu harika bir etkinlik oldu.

21 Ekim günü e-Founder zirvesinin sona ermesiyle birlikte dijital girişimcilik yarışmasının başvuruları açıldı. Yarışmaya başvuran ve ilk 8 proje içine girmeye hak kazanan takımlar 16 Mart’taki finale kadar girişimleriyle ilgili destek alabilecekleri ve çeşitli eğitimlerin verileceği “Bootcamp”e katılma hakkı kazanacak ve 6 hafta boyunca aralarında Ömer Erkmen, Kaan Akın gibi isimlerin bulunduğu mentörlerin birebir desteğini alacak.

16 Mart’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde girişimcilik ekosisteminde deneyimli kişilerin jüri üyesi olarak bulunduğu e-Founder yarışma finalinde 8 finalist yarışacak. Yarışmanın kazananı Workup’a katılmaya hak kazanırken diğer ekipler Kolektif House gezgin üyeliği, Paraşüt Program Desteği gibi ödüller elde edebilecek.

e-Founder yarışmasına katılmak için önünüzde sayılı gün bulunuyor. Kayıtları 13 Ocak'ta kapanacak olan e-Founder Dijital Girişimcilik Zirvesi ve Yarışması'na kayıt olmak ya da yarışma ve etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için efounder.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz.