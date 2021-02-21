Son yılların en önemli konularından biri olan girişimciliğe odaklanan ve kazanan girişime çeşitli desteklerin verileceği e-Founder adlı dijital girişimcilik yarışması için son başvuru tarihi bugün.

COMPEC ve BÜYAK işbirliği ile düzenlenen dijital girişimcilik yarışması e-Founder, Pre-MVP ve MVP aşamasındaki dijital girişimlere çeşitli ödüller ve kuluçka imkanı sağlıyor. Kazanan girişime hibe desteği vermesinin yanında finalistlere de geniş yatırımcı ve mentör ağı, eğitimleri ve network imkanları ile ekosistemin içine hızlı bir giriş şansı sunuyor.

e-Founder'da dereceye giren takımlar Türkiye’nin en iyi kuluçka merkezlerinden biri olan Albaraka Garaj’a giriş hakkı ve hibe desteği elde edecek. Kazananlar ayrıca Galata Business Angels, Boğaziçi Teknoloji Transfer Ofisi mentörleri ve yatırımcılarıyla buluşma ve Üretken Akademi'nin katkılarıyla 120.000 dolar değerindeki startup destek paketini kullanma şansı yakalıyor.

Yarışmaya internetten ve günümüz teknolojilerden faydalanan girişimler katılabiliyor. Günümüzde girişim fikirlerinin büyük çoğunluğu e-Founder kapsamına girmektedir. Yarışmaya ekibinizle ve prototip aşamasındaki fikrinizle katılabilirsiniz. Sadece fikir belirtilerek yapılan başvurular kabul edilmiyor. e-Founder’a katılım için son gün 21 Şubat yani bugün. Yarışmayla ilgili daha fazla detay için efounder.org web sitesini ziyaret edebilir, ayrıca buraya tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz.