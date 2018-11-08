E-Kimlikler Vatandaşlara Ne Gibi Kolaylıklar Sağlayacak?

Duyurulduğu günden bu yana ülke nüfusunun neredeyse yarısı yeni e-kimlikler için başvuru yaptı ve bu yeni kimliklerin pek çok alanda çeşitli kolaylıklar sağlayacağı başından beri vurgulanıyor.

TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve milli işletim sisteminin kullanıldığı yeni elektronik kimlikler; uluslararası standartlar, uyumluluk esasları ve güvenlik kriterlerine uygun olarak üretildi ve özellikle güvenlik anlamında yeni kimliklerin pek çok talihsiz olayın önüne geçeceği düşünülüyor.

EGA Elektronik Güvenlik Altyapısı A.Ş Genel Müdürü Ümit Yaşar Usta, konuyla ilgili olarak “Çipli kimlik kartları sayesinde kişisel bilgilere art niyetli ulaşılmasının önüne geçildi. Kartların taklit edilmesi ve kopyalanması imkânsız hale geldi.” ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar yaklaşık 30 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yeni kimliklerini kullanmaya başladı ve bu sayı her ay 1 milyon artıyor. Yeni kimliklerin kullanımının yaygınlaşmasının günlüğk hayata dair de pek çok kolaylığı olduğunu söyleyen Usta, “Vatandaş bir sağlık kuruluşuna başvurduğunda ilgili hekim hastaya ait sağlık bilgilerine tek tıkla ulaşabilecek. Bu da daha kolay ve verimli bir muayene işleminin önünü açacak” sözleriyle bu kolaylıklara değindi.

Yeni kimlikler ile işlemlerin şifre veya parmak izi yardımıyla da gerçekleştirilebileceğini açıklayan Usta, kimlik kartlarının en kritik özelliklerini şu ifadelerle açıkladı:

“Tüm güvenlik özellikleri uluslararası standartlarda değerlendirilerek TÜBİTAK UEKAE tarafından geliştirilen Elektronik Kimlik Kartları, en ileri algoritmalar ve yöntemlerle korunuyor. Bu nedenle de taklit edilmesi mümkün değil. Kimlik sorgulama bundan böyle kimlik üzerinde yer alan bilgilerden değil, kimlik kartı üzerinde yer alan çip üzerinden sağlanacak. Bir kimlik kartını doğrulayan görevlinin gözünden kaçabilecek bir sahtecilik, elektronik kimlik doğrulamaya takılacak. Nüfus cüzdanlarında açık bir şekilde okunabilen bilgilerin tamamı yeni kimliklerde çiplere saklanarak koruma altına alındı. e-devlet işlemleriyle de entegre edilen yeni kimlik kartları ile hayatımıza getirilen en büyük yenilik bu kartların şifreli olması. Pek çok işlem PIN şifresiyle veya Parmak İzi ile yapılabilecek.”

Aynı zamanda kimliklerin daha rahat ve güvenli şekilde kullanılabilmesi ve dijital entegrasyon için yeni bir mobil kart erişim cihazı da geliştirildi. 'biOnay' ismi verilen bu yeni marka ve ürün hakkında açıklama yapan Usta, özellikle yazılımların ve tüm geliştirmelerin Türk mühendisler tarafından yapıldığını da vurguladı.

Usta'nın yeni biOnay ile ilgili açıklaması ise şu şekilde;

“Yeni çipli e-Kimlik kartlarının dijital entegrasyonunu sağlayarak kurumlar ve vatandaşlar için pratik, modern ve güvenli bir kullanıcı deneyimi sunma hedefiyle biOnay markamızı hayata geçirdik. biOnay kimlik doğrulamanın gerekli olduğu tüm işlemlerde güvenliği sağlayan ve kurumsal müşterilere uçtan uca anahtar çözümler sunan Türkiye'nin %100 yerli ilk mobil kart erişim cihazı. Endüstriyel tasarımı, donanım ve elektronik tasarımı, gömülü yazılımları ve tüm sunucu yazılımları Türk mühendislerince geliştirildi. Uzun bir değerlendirme ve zorlu testler sonucunda Ortak Kriterler (CC) EAL4+ seviyesinde güvenlik sertifikasını almayı başardık. Yeni çipli kartlarda yer alan parmak izi, dijital fotoğraf, PIN ve dijital sertifika unsurlarını kullanabilen biOnay, 3-faktör kimlik doğrulama gerçekleştirebiliyor. Marka tescilimizi de aldık, artık ülkemizi yeni bir deneyimle tanıştırmaya hazırız.”