e-Premier Lig FIFA 20 Turnuvasına Katılacaklar Belli Oldu

FIFA 20'de gerçek Premier Lig oyuncularının katılımıyla gerçekleşecek e-Premier Lig FIFA 20 turnuvasında yarışacak yıldız isimler belli oldu. 21 Nisan'da başlayacak olan turnuvada Raheem Sterling'den Wilfried Zaha'ya kadar pek çok ünlü isim bulunuyor.

Bildiğiniz gibi seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği spor faaliyetleri ertelense de e-spor dünyasındaki maçlar hâlâ daha devam ediyor. Bu durumun farkında olan İngiltere Premier Ligi (EPL) yönetimi, maçları sanal ortama taşımaya karar verdi. Oyun ve futbol tutkunlarını aynı çizgide buluşturacak bu etkinlikte yarışacak kişilerse yine futbolun gerçek yıldızları olacak.

Raheem Sterling, Wilfried Zaha, Trent Alexander-Arnold, Moussa Sissoko ve daha birçok Premier Lig yıldızının FIFA 20’de birbirine meydan okuyacağı turnuvanın tüm gelirleri, EPL oyuncularının Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi (NHS) için para toplamak amacıyla oluşturdukları #PlayersTogether girişimine bağışlanacak.

Turnuvanın öne çıkan maçları:

21 Nisan’da Türkiye saatiyle 14.00’da başlayacak olan turnuvanın fikstürü de açıklandı. Buna göre turnuvanın ilk ayağında oynanacak maçlar şu şekilde olacak:

1. Tur / 21 Nisan (TSİ 14.00’da başlayacak)

1A - John McGinn (AVL) vs Neal Maupay (BHA)

- John McGinn (AVL) vs Neal Maupay (BHA) 1B - Josh Franceschi (ARS) vs Nathaniel Chalobah (WAT)

Josh Franceschi (ARS) vs Nathaniel Chalobah (WAT) 1C - Dwight McNeil (BUR) vs Ryan Fredericks (WHU)

- Dwight McNeil (BUR) vs Ryan Fredericks (WHU) 1D - Philip Billing (BOU) vs Angus Gunn (SOU)

Son 16 / 22 Nisan (TSİ 14.00’da başlayacak)

2A - Raheem Sterling (MCI) vs Wilfried Zaha (CRY)

- Raheem Sterling (MCI) vs Wilfried Zaha (CRY) 2B - Tom Grennan (MUN) vs Trent Alexander-Arnold (LIV)

- Tom Grennan (MUN) vs Trent Alexander-Arnold (LIV) 2C - Reece James (CHE) vs Andre Gomes (EVE)

- Reece James (CHE) vs Andre Gomes (EVE) 2D - Moussa Sissoko (TOT) vs Christian Atsu (NEW)

Son 16 / 23 Nisan (TSİ 14.00’da başlayacak)

2E - Diogo Jota (WOL) vs Wilfred Ndidi (LEI)

- Diogo Jota (WOL) vs Wilfred Ndidi (LEI) 2F - Todd Cantwell (NOR) vs Lys Mousset (SHU)

- Todd Cantwell (NOR) vs Lys Mousset (SHU) 2G - 1A Kazananı vs 1D Kazananı

- 1A Kazananı vs 1D Kazananı 2H - 1B Kazananı vs 1C Kazananı

Maçlar nereden izlenebilir?

Hayranlar, maçları hafta boyunca Premier Lig’in resmî internet sitesi ve uygulamasının yanı sıra YouTube, Facebook ve Twitter kanallarından da takip edebilecekler. Bununla birlikte Sky Sports YouTube ve Twitch kanallarıyla Football Daily YouTube kanalı da turnuvayı canlı yayınlayacak.

Turnuvanın açılış turlarında 21 Nisan Salı’dan 24 Nisan Cuma’ya kadar TSİ 14.00’dan itibaren günde 4 maç oynanacak. Yarı finaller ve finallerse 25 Nisan Cumartesi günü TSİ 17.00’da başlayacak. Turnuvadaki eşleşmeler ve işleyiş sistemi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.