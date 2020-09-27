Geçtiğimiz haftanın manşet haberlerinden biri, Microsoft’un Bethesda’yı 7,5 milyar dolara satın alması olmuştu. Zamanında firmayı almak isteyen başka bir dev olduğu ortaya çıktı: EA.

Oyun sektörü son yıllarda rekabetin oldukça arttığı bir alan. Oyun konsolu üreticileri de kendi ürünlerini desteklemek için geniş bir oyun yapımcısı ağına sahip olmayı amaçlıyor. Özellikle Sony, bünyesinde bulundurduğu firmalarla pek çok exclusive oyuna sahipti.

Microsoft da geçtiğimiz hafta ZeniMax Media’yı satın aldığını açıklamıştı. ZeniMax ismi pek çok kişiye bir anlam ifade etmese de firmanın çatısı altındaki bir marka ediyor. Bu marka da Bethesda’dan başka bir şey değil.

EA Bethesda’ya talip olmuş

Bloomberg’in haberine göre EA, bir dönem Bethesda’nın çatı firmasını satın almak için görüşmeler gerçekleştirmiş. Bu olayın ne zaman olduğu ya da nasıl sonuçlandığı ise açıklanmadı. Öte yandan EA’in en sevilen firmalardan olmadığını göz önüne alırsak böyle bir satın almanın olası sonuçlarını da kestirmek zor.

Konuya ilişkin hazırlanan haberde, Hollywood markaları gibi Fallout ve Elder Scrolls gibi markaların da canlı oldukları ve hala para kazandırmaya devam ettikleri ifade edildi. Oyunlar oynandıkça, oyun içi satın almalar ve abonelikler şeklinde para kazandırıyor.

Anlaşma başarılı olmuş olsaydı EA, belki de bugün olduğundan çok daha büyük bir firma haline gelecekti. Zira o zaman EA çatısı altında Bethesda ve id Software gibi iki önemli stüdyo daha yer alacaktı. Bu stüdyoların çok iyi geliştiricileri olduğu biliniyor.

EA son dönemde tartışılıyor

EA son birkaç oyunda sık sık oyuncularla karşı karşıya geldi. Firma genel olarak kendi elinde bulunan teliflere pek iyi davranmaması ile biliniyor. Milyonlarca kişinin beklediği yapımlardan Star Wars: Battlefront 2 oyun içi satın almalarla doluydu. Anthem de daha hazır olmadan piyasaya sürülmekle suçlanmıştı.

Sonuç olarak EA satın alma girişiminde başarısız oldu ve ZeniMax’in anahtarları artık Microsoft’un elinde bulunuyor. Oyunseverler şimdi firmanın oyunlarının ileride Microsoft konsollarına özel olup olmayacağını merak ediyor.