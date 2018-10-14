Command&Conquer Remaster'da Mikro Ödeme Olmayacak

EA, geçtiğimiz günlerde Command&Conquer'in 25. senesine özel bir uyarlama yapacaklarını açıklamıştı.

Tüm oyunseverlerin hayatlarının bir döneminde bilgisayar başında yaşamasına sebep olan gerçek zamanlı strateji oyunları, artık eskisi kadar popüler değil. Fakat EA Games yapımcısı Jim Vessella, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla Command&Conquer'i PC için uyarlayacaklarını bildirmişti. Ardından oyunla ilgili soruları yanıtlayan Vessella, oyunda mikro ödeme olup olmayacağı konusuna da açıklık getirdi.

Bildiğiniz üzere mikro ödemeler oyunlarda rekabet ortamına zarar verdiği için oyuncular tarafından sıkça eleştiriliyor çünkü para karşılığında elde edilen güç çok da adil değil. Vessella da gelen bir soruya verdiği yanıtla oyuncuların içini rahatlattı ve oyunda mikro ödemelerin olmayacağını duyurdu.

Reddit'te gerçekleştirilen ve soru-cevap şeklinde ilerleyen bu açıklamalarda Vessella, oyuna dair oyuncu beklentilerini anlayabilmek adına bazı sorular sordu. Özellikle oyunun arayüzüne dair oyunculardan fikir almaya çalışan Vessella, özellikle klasik oyunların arayüzünün yeni oyunda nasıl uyarlanması gerektiğine dair sorulara cevap aradı.