Belçika'da Loot-Box'lar, FIFA'dan Kaldırıldı

Son zamanlarda devletlerin de içinde bulundukları büyük tartışmalara yol açan loot-box'lar, Belçika'da FIFA oyunlarından kaldırılacak. Birçok ülkede kumar olarak değerlendirilip, yasaklanması istenen uygulama için EA, ilk adımı Belçika'da attı.

Loot-Box konusu, son zamanlarda oyunlarda büyük tartışmalara yol açan bir gündem haline geldi. Özellikle Star Wars: Battlefront 2 oyunundan sonra iyice gündeme gelen ve birçok devlet tarafından da kumar olarak görülen loot-box'ların, oyunlardan kaldırılması için yoğun talep var. EA, tüm bu gelişmelerin ardından ilk uygulamayı Belçika'da yürürlüğe sokacak. FIFA oyunlarından loot-box'ları kaldıracağını açıklayan Electronic Arts, diğer ülkelerde ise herhangi bir değişikliğe gitmedi.

Geçtiğimiz mayıs ayında EA yetkilileri, loot-box'ların kaldırılmayacağı yönünde açıklamalar yapmışlardı ancak kumar temalı tartışmalar büyüyünce şirket, oyunların şeffaf, dürüst, adil ve eğlenceli olması açısından FIFA oyunlarındaki FIFA Points konseptini kaldırmaya karar verdi. FIFA Ultimate Team oyuncularının sıklıkla kullandıkları FIFA Points, gerçek para ile oyun içerisinde paketler almaya yarayan bir sistem. Bu nedenle haksızlığa da neden olduğu iddia edilen uygulamanın, ilk deneme olarak Belçika mağazalarından kaldırılmasına karar verildi.

EA, yaptığı açıklamada bundan sonra oyuncuların satın alacakları her şeyi, sadece oyun içerisinde kazanacakları para ile alabileceklerini ifade ederken, "Bu uygulamayı hayata geçiriyoruz fakat Belçika Hükümeti ile aynı fikirde değiliz" açıklamasını yaptı. Çoğu oyuncu tarafından olumlu karşılanan bu gelişmenin, diğer ülkelerde de uygulamaya girmesi için, EA tarafına oldukça yoğun bir talep var.