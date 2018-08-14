Patrick Söderlund, EA Games'deki Görevinden Ayrıldı

EA bünyesinde uzun yıllardır görev yapan ve pek çok önemli projeye imza atan Patrick Söderlund'ın şirket ile çalışmalarını sonlandırdığı açıklandı.

EA'nın baş tasarım sorumlusu Patrick Söderlund, henüz sebebi net olarak açıklanmasa da artık şirket ile çalışmayacak. Şimdiye kadar EA için pek çok önemli proje yürüten ve şirketin bugün kullandığı teknolojilerin pek çoğunda imzası bulunan Söderland'ın bir başka şirketle anlaşıp anlaşmadığı ise henüz bilinmiyor.

Electronic Arts CEO'su Andrew Wilson, çalışanlarına açık mektup olarak bildirdiği haberde Patrick Söderlund'un 'hayatının bir sonraki macerasına atılmak' için şirketten ayrıldığı ifadelerine yer verdi. Söderlund, 20 seneden uzun süredir EA ile çalışıyor ve CEO Wilson, Söderlund'dan 'şirketimizin ve sektörün öncülerinden' sıfatlarıyla bahsetti.

Gerekçe ne olursa olsun tüm yorumlar Söderland'ın EA için büyük bir kayıp olduğu yönünde. Özellikle Battlefield geliştiricisi DICE'nin CEO'luğunu yaptığı dönemden bu yana pek çok başarıya imza atan ve aynı zamanda şirketin standart Frostbite motorunun geliştirilmesi de dahil olmak üzere çok sayıda teknolojik gelişmede de etkili olan Söderland'dan ise bu ayrılığa dair henüz net bir açıklama gelmiş değil.