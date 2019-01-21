EA'nın Sporcuların Yüzünü Modellemek İçin Kullandığı Sistem

Las Vegas’ta gerçekleştirilen CES 2019’da Canon ve Electronic Arts, sporcularn yüzünü 3 boyutlu olarak nasıl kaydettiklerini sergilediler.

EA, her yıl spor oyunları için binlerce sporcunun hareket halinde görüntüsünü kaydediyor. Özellikle de sporcuların yüzleri firma için oldukça önemli. Firmanın o kadar çok sporcuyu EA’nın Vancouver, Kanada’daki Capture Laboratuvarına götürmesi ise imkansız. Bu yüzden de stüdyoyu sporculara götürmek üzere, 17 Canon EOS 5D Mark IV veya Canon EOS Rebel SL2 kamera kullanan bir sistemi sporculara götürüyorlar.

Yüksek çözünürlüklü halde yakalanan bu görüntüler; FIFA, Madden NFL, NHL, NBA Live ve UFC gibi çeşitli oyunlarda kullanılmak üzere dijital hale getiriliyor. Ortaya çıkan dijital görüntü, animatörlere üzerinde çalışabilecekleri bir model sağlıyor. Elde edilen kafa, istenilen vücuda ekleniyor. 17 kameralı bu sistem, görüntüyü birkaç dakika içerisinde elde ediyor.

Görüntüsü alınacak kişi, ayarlanabilir bir sandalyeye oturtuluyor. Daha sonra da kameralar eş zamanlı olarak oyuncunun görüntüsünü toplamaya başlıyor. Toplanan görüntüler fotogrammetri adı verilen yöntemle dijital forma getiriliyor. EA, bu sistemi dünyanın dört bir yanına götürüyor.

Bir sporcunun hareketleri kaydedilecekse EA onları Kanada’daki Capture Lab’e götürüyor. Orada sporcunun hareketi 153 kamera tarafından kaydediliyor. Bu kameralar, hareket-yakalama kıyafeti giyen sporcuyu her açıdan görebiliyor. Böylece sporcunun bedeni her açıdan çok daha isabetli ve gerçeğe yakın şekilde modellenebiliyor. EA’nın kullandığı özel yazılım sayesinde bütün kameralar aynı anda görüntü alıyor.

Bir gün bu teknolojiyle kendimizi sonsuza kadar dijital avatarlarımız haline getirmemiz mümkün olacaktır ancak bu teknoloji şimdilik sadece oyunlara hizmet ediyor.