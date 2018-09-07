FIFA 19'un En İyi 100 Oyuncusu Açıklanmaya Başladı

EA Sports, FIFA 19'un en iyi 100 futbolcusunu açıklamaya başladı. Bugün bir paylaşım gerçekleştiren şirket, en iyi 100'den 81'e doğru 20 oyuncunun reytinglerini duyurdu.

EA Sports, yeni oyun modları ve ortaklık anlaşmaları ile şu ana kadar tanıtılmış en iyi futbol oyunu olmasına kesin gözüyle bakılan FIFA 19’un en iyi 100 futbolcusunu listelemeye başladı. Bugün, FIFA 19’ın en iyi 100-81 oyuncusunun listesini yayınlayan EA Sports, ilerleyen günlerde oyunun en iyi isimlerini listelemeye devam edecek.

EA Sports’a göre FIFA 19’un 100’den 81’e kadar en iyi oyuncuları şu şekilde sıralanıyor:

FIFA 19’un muhteşem atmosferi ve yeniliklerini görmek için aşağıdaki tanıtım videosunu izleyebilirsiniz. Ayrıca oyun, 13 Eylül Perşembe günü demo sürümü ile oyuncularla buluşacak. Eğer FIFA 19’u alıp almamak konusunda kararsızsanız demo sürüm kararınızı vermek için size fazlasıyla yardımcı olacaktır.

EA Sports, E3 sırasında FIFA 19’un tanıtımında Bayern Munich, Juventus, PSG, Tottenham Hotspur, Man City, Man United, Real Madrid, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund arasında oynanan maçları gösterdi. Bu nedenle demo sürümde de bu takımların olacağını söylemek çok yanlış olmaz.