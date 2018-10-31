Respawn Entertainment, 2019'da Yeni Oyunlarla Geliyor

2017 senesinde EA Games bünyesine dahil edilen Respawn Entertainment, 2019'da yeni oyunlarla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

EA Games CEO'su Andrew Wilson, 2019 için umut verici bazı ifadelerde bulundu. Wilson, hem EA olarak hem de Respawn ekibiyle yeni oyunlar üzerinde çalıştıklarını belirtti. Respawn'ın bir süredir Lucas Film ve EA ortaklığıyla yeni bir Star Wars oyunu üzerinde çalıştığını biliyorduk ancak Wilson'un söylemlerine bakılacak olursa şirketin henüz duyurmadığı sürpriz bir oyun da 2019'da oyunseverler ile buluşacak.

Her ne kadar herhangi bir detay verilmese de bu yeni oyunun, Respawn'ın sevilen oyunu Titanfall'ın üçüncüsü olacağı düşünülüyor. Şirket bu 'sürpriz oyun' ve Star Wars oyunu dışında bir de VR bir savaş oyunu üzerinde çalışıyor ancak tüm bu oyunlar için 2019'un sonlarını beklememiz gerekecek gibi duruyor.

Respawn, son olarak Titanfall 2'yi piyasaya sürmüş ve oyunun sevenlerini mutlu edecek geliştirmeler yapmıştı. Olası bir üçüncü oyun durumda ise gelecek yenilikler merakla bekleniyor. Aynı şekilde VR savaş oyunu da dikkat çeken projelerden biri ve VR'ın popülaritesinin artmaya başladığı günümüzde böyle bir oyun üzerinde çalışmanın önemli bir adım olduğunu söyleyebiliriz.