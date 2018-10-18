Eachine’nın Katlanabilir Drone'u E50 Teknostore'da İndirimde

Drone kullanmaya ilginiz varsa ancak bütçenize uygun bir drone bulmakta zorlanıyorsanız, mutlaka değerlendirmeniz gereken bir kampanyayla karşınızdayız.

Drone'ların kullanım alanları her geçen gün genişliyor ve artık bu teknoloji için hayatımıza iyiden iyiye dahil oldu diyebiliriz. Hal böyle olunca ürün çeşitliliğinde de büyük bir artış oluyor. Fakat malum, artık uygun fiyata teknolojik herhangi bir ürün bulmak çok da kolay değil. Siz de bir drone satın almak istiyor ancak bütçenize uygun olanını bir türlü bulamıyor olabilirsiniz. Eğer böyle bir arayış içindeyseniz, tam da size göre şahane bir Teknostore indirimimiz var.

Eachine E50 Selfie Drone, kontrol kumandasına ihtiyaç duymadan; akıllı telefonlarınızla kontrol edebileceğiniz kullanışlı bir ürün. WiFi FPV desteği sayesinde çekim esnasında kaydı telefon ekranınızdan anlık olarak kontrol etmenize olanak sağlayan Eachine E50, tam dolu bataryayla 8 dakikalık uçuş sağlıyor ve başlangıç seviyesindeki kullanıcılar için oldukça uygun bir cihaz.

Ortalama 40 metrelik kontrol menziline sahip olan Eachine E50, herhangi bir yasal izne ya da kayda gerek duymadan kullanılabiliyor. Kutusundan 4 adet yedek pervane ile çıkan ürünün beraberinde herhangi bir kumanda gelmiyor ve telefonunuza kuracağınız uygulama ile kontrol sağlanıyor. Eachine E50 hakkında daha fazla bilgi için ürünün Teknostore sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.