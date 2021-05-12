Amazon, Güncellenmiş Echo Show 8 ve Echo Show 5'i Tanıttı

Teknoloji devi Amazon, gelişmiş özelliklerle güncellenen Echo Show 8 ve Echo Show 5 ile yeni Echo Show 5 Kids'i tanıttı. Her üç cihaz da görüntülü konuşmaya odaklanırken Echo Show 5 Kids, ebeveyn kontrolleri ile birlikte geliyor.

1 yılı aşkın süredir hayatımızda olan pandemi sırasında video görüşmelerinin popülaritesi bir hayli arttı. Arkadaşlarınızı, ailenizi görebilmek ya da iş toplantılarına katılabilmek için görüntülü görüşmeyi destekleyen bir cihaza sahip olmak gerekiyor. Bu kapsamda Amazon, yükseltilmiş özelliklere sahip Echo Show 8 ve Echo Show 5 ile yepyeni Echo Show 5 Kids'i tanıttı.

Her üç cihaz da tahmin edebileceğiniz üzere video görüşmelerine odaklanıyor. Bu kapsamda Echo Show 8, yakınlaştırma ve kaydırma gibi yeni özelliklerle güncellenirken artırılmış gerçeklik (AR) ve çağrı içi tepkiler de yakında geliyor. Bununla birlikte yenilenen cihazlar, Zoom toplantılarında 'eller serbest' özelliklerini de destekliyor. Dilerseniz gelin lafı daha fazla uzatmadan cihazların özelliklerine daha yakından göz atalım.

Echo Show 8

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere daha çok video görüşmelerine odaklanan yeni Echo Show 8, güçlü bir 13 MP'lik geniş açı kamerasına sahip. Bir yazılımla desteklenen bu kamera, yüzünüzü takip edebilir ve yakınlaştırma yaparken çerçevede ortalanmış kalmanıza imkân sağlar.

Yükseltilmiş kameraların yanı sıra Echo Show 8 ayrıca 8 inçlik HD uyarlanabilir renkli ekran ve çift stereo hoparlörler ile birlikte geliyor. Siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip olan cihaz, Amazon üzerinden 129,99 (1.095 TL) dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

Echo Show 5

Echo Show 5, Echo Show 8'in çok büyük olduğunu düşünenler için daha uygun sayılabilir. Daha küçük 5,5 inçlik ekran ve orijinalinin iki katı piksele sahip geliştirilmiş 2 MP kamera ile birlikte gelen cihaz; ekranda fotoğraf ve video görüntüleme, müzik veya podcast dinleme, 'Drop In' ile evinize göz kulak olma, takviminizi görüntüleme, alarmları ve zamanlayıcıları ayarlama gibi birçok özelliği destekliyor.

Yeni Echo Show 5, şu anda siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle Amazon üzerinde 84,99 (716 TL) dolardan listeleniyor.

Echo Show 5 Kids

Adından da anlaşılabileceği üzere Echo Show 5 Kids, daha çok çocuklara yönelik bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Echo Show 5'teki tüm özellikleri bünyesinde barındıran cihaz, farklı olarak daha eğlenceli bir tasarıma ve ebeveyn kontrollerine sahip. Bu noktada çocuklar, Echo Show 5 Kids'lerini renkli saat temalarıyla özelleştirebilir, en sevdikleri karakterlerin seslerini kullanarak alarm kurabilir ve önceden onaylanmış kişilerle görüntülü konuşma yapabilirler.

Echo Show 5 Kids ayrıca binlerce saatlik eğlence ve eğitim içeriği sunan bir yıllık Amazon Kids + aboneliğiyle birlikte geliyor ve iki yıllık garantiye sahip. Echo Show 5 Kids'in fiyatı ise 94,99 (800 TL) dolardan başlıyor.