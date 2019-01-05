Eczanelerde Poşet Kullanımına Bir Muafiyet Gelebilir

Yeni yılın ilk günü itibariyle yürürlüğe giren poşet yasası konusunda, eczacılar hijyenin korunması açısından muafiyet istiyor.

Karabük’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eczanelerdeki poşet kullanımıyla ilgili açıklamalar yaptı. Kurum “Eczacılar odasıyla Bakanlığımız arasında bu konuda bir çalışması yürütülüyor. 15'e 25 poşet boyutlarında mikronunu da inceliyoruz, 0,15 mikronun altındaki poşetlerimiz ücretsiz. Vatandaşımızın sağlığı söz konusu, o yüzden eczanede verilen bu ölçülerdeki poşetlerin ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esaslarımızı yayınlayacağız.” İfadelerinde bulundu.

Eczacılar Poşet Konusunda Muafiyet İstiyor

1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olan poşet düzenlemesiyle ilgili olarak Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Seydan, ilacın hijyeninin korunabilmesi için eczanelerin bu konudan muaf tutulmasını istedi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, poşetlerden alınan ücretlerden marketlerin veya bakanlığın herhangi bir kâr elde etmediğini belirtirken, şu an için ücretsiz olan 15 mikronun altındaki kalınlığa sahip poşetlerin de ilerleyen süreçte ücretlendirilebileceğini dile getirdi. Birpınar ayrıca, poşet düzenlemesinin gelişmiş birçok ülkede uzun süredir var olduğunu söylerken düzenlemenin asıl amacının çevreyi korumak olduğunu söyledi.