Daha önce NSA tarafından gizlenen önemli bilgileri, dünya kamuoyuna aktararak gündeme gelen, eski CIA çalışanı Edward Snowden, Google’ın Çin için sansürlü arama motoru yapma projesine karşı çıkıp, çağrıda bulundu.

Amerikan istihbarat servisleri NSA ve CIA sırlarını deşifre eden, daha sonra suçlu ilan edildiği ABD’den kaçarak Rusya'ya sığınan Edward Snowden, uzun zamandır ses getiren bir figür olarak karşılanıyor.

Snowden, Google’ın Çin’de kullanıma sokmayı planladığı sansürlü arama motoru projesine karşı çıkan bir mektuba, 70 insan hakları grubuyla birlikte imza attı. Snowden imzayı, üyesi olduğu Freedom of the Press Foundation adına attığını açıkladı.

Mektubun altında imzası bulunanlar, Google CEO’su Sundar Pichai’den, Çin pazarına geri dönmek için başlattıkları “Dragonfly Project” adlı çalışmayı sonlandırmasını istediler.

Ağustos ayında da 14 ayrı insan hakları aktivist grubunun imzası bulunan bir mektupta, Google’dan Project Dragonfly’a son vermesi istenmişti. Mektubun cevabı, Ekim ayında Google’ın Küresel İlişkiler Kıdemli Başkan Yardımcısı Kent Walker tarafından kaleme alınmıştı. Yeni mektupta imzası bulunan kişiler, bu cevabı tatmin edici bulmadıklarını belirttiler.

Google’ın cevabının, Dragonfly Project başladığından bu yana ortaya çıkan detaylarla birleştirildiğinde sadece korkularını arttırdığını belirten aktivistler, şirketin Çin arama motoru pazarına girmek adına insan hakları ve ifade özgürlüğünden vaz geçeceğinden korktuklarını ifade ettiler.

Google’ın bu hizmeti başlatması halinde baskıcı devlet sansürünün, fişlemesinin ve diğer ihlallerinin Çin’de yaşayan 1 milyar insanı etkileyeceğini söyleyen aktivistler, Sundar Pichai’nin ABD'De yapacağı tanıklığın arifesinde böyle bir adım attılar.